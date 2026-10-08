ЄС може покарати Польщу за зниження цін на пальне

У Польщі знову зменшили податкове навантаження на пальне, однак цього разу рішення Варшави привернуло увагу Брюсселя. Європейська Комісія вважає, що зниження ПДВ на викопне паливо не відповідає правилам ЄС.

Про це пише inpoland

ПДВ на пальне знизили до 8%

Із 3 жовтня в Польщі знову діє програма CPN (Ceny Paliwa Niżej), яка передбачає зменшення ставки ПДВ на пальне з 23% до 8%. Програма розрахована до кінця грудня 2026 року.

Пакет заходів також передбачає знижений акцизний податок і максимальні роздрібні ціни на пальне, які щодня встановлює міністр енергетики.

У Єврокомісії звернули увагу на зниження ПДВ та зазначили, що такі заходи не відповідають правилам ЄС щодо викопного палива. Директива про ПДВ дозволяє державам застосовувати знижені ставки лише до визначених категорій товарів і послуг, до яких викопне паливо не належить.

Подібне застереження Варшава вже отримувала у березні, коли CPN запустили вперше. Тоді в ЄС заявили, що Польща могла б знизити акциз, оскільки такий крок відповідав би нормам.

Водночас польська влада наполягала, що зниження ПДВ має тимчасовий та винятковий характер. У Варшаві пояснювали рішення необхідністю стримати зростання цін на пальне через ситуацію на Близькому Сході.

Також Польща зазначала, що дороге пальне підвищує витрати на виробництво та транспортування, що своєю чергою може позначитися на вартості товарів і послуг.

Які наслідки це може мати для Польщі

Поки Європейська Комісія не вирішила, чи вживатиме подальших заходів щодо Польщі. Якщо буде встановлено порушення законодавства ЄС, Варшаві можуть надіслати офіційне повідомлення з позицією Євросоюзу. Після цього справа може потрапити до Суду Європейського Союзу.