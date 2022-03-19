ЄС може направити заморожені активи росіян на відновлення України - Bloomberg — Finance.ua
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ЄС може направити заморожені активи росіян на відновлення України - Bloomberg

Вчора 14:30Казна та Політика
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Фото: ДСНСФото: ДСНС
Чиновники Європейського Союзу обговорюють можливість використання активів російських олігархів, які потрапили під санкції, для фінансування відновлення України після війни.
Про це пише Bloomberg із посиланням на джерела, знайомі з ситуацією.
Ідея знаходиться на дуже ранній стадії, і рішення ще не ухвалене. За словами джерел, однією з можливостей було б використати активи для фінансування військових репарацій.
Рішення про те, що робити з цими активами, мають ухвалити країни-члени ЄС. На цю мить активи лише заморожені.
Bloomberg нагадує, що після повномасштабного вторгнення росії в Україну Євросоюз запровадив санкції проти десятків російських олігархів, зокрема одних із найбагатших мільярдерів країни. Було заарештовано їхні яхти, приватні літаки та вілли. Лише Італія заморозила активів на суму близько 780 млн євро.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

За матеріалами: УНІАН
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