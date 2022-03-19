ЄС може направити заморожені активи росіян на відновлення України - Bloomberg — Finance.ua

Ідея знаходиться на дуже ранній стадії, і рішення ще не ухвалене. За словами джерел, однією з можливостей було б використати активи для фінансування військових репарацій.
Рішення про те, що робити з цими активами, мають ухвалити країни-члени ЄС. На цю мить активи лише заморожені.
Bloomberg нагадує, що після повномасштабного вторгнення росії в Україну Євросоюз запровадив санкції проти десятків російських олігархів, зокрема одних із найбагатших мільярдерів країни. Було заарештовано їхні яхти, приватні літаки та вілли. Лише Італія заморозила активів на суму близько 780 млн євро.