ЄС готовий постачати Україні електроенергію в разі її дефіциту — Finance.ua

ЄС готовий постачати Україні електроенергію в разі її дефіциту Вчора 15:10 — Енергетика

ЄС готовий постачати Україні електроенергію в разі її дефіциту

Якщо росія продовжить завдавати шкоду енергетичній інфраструктурі України й це спричинить гострий дефіцит електроенергії, то постачати електроенергію Україні буде Європейський Союз.

Про це заявила Єврокомісар з питань енергетики Кадрі Сімсон.

«У нас є необхідні передумови для цього. Перший крок був зроблений ще в березні, коли ми за два тижні синхронізували українську енергомережу з мережею континентальної Європи, у чому багато хто сумнівався. У цій системі електроенергія може передаватися в обох напрямках. Це означає, що Україна може як експортувати, так і імпортувати електроенергію з ЄС», — заявила вона.

За словами Кадрі Сімсон, найбільш очевидне рішення — електроенергія надходитиме в Україну через країни-сусіди.

«Країни, які могли б продавати електроенергію Україні, — це, звичайно, її найближчі сусіди», — зазначила вона.

При цьому обсяги, які ці країни можуть продавати, будуть збільшені спеціально з метою забезпечити Україну електроенергією.

«Вони обмежені потужностями для торгівлі, погодженими в рамках європейської енергомережі ENTSO-E. Ми продовжуємо дуже тісно співпрацювати з ними, щоб збільшувати цей ліміт», — наголосила Сімсон.

Нагадаємо, в українську енергомережу вже почала надходити електроенергія з Європи. Про це свідчить інформація на сайті мережі системних операторів Європи ENTSO-E.

Наразі здійснюються лише тестові поставки, але вже четвертий енерготрейдер почав імпортувати електроенергію в Україну.

УНІАН За матеріалами:

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