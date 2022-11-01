ЄС готовий постачати Україні електроенергію в разі її дефіциту — Finance.ua
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ЄС готовий постачати Україні електроенергію в разі її дефіциту

Енергетика
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ЄС готовий постачати Україні електроенергію в разі її дефіциту
ЄС готовий постачати Україні електроенергію в разі її дефіциту
Якщо росія продовжить завдавати шкоду енергетичній інфраструктурі України й це спричинить гострий дефіцит електроенергії, то постачати електроенергію Україні буде Європейський Союз.
Про це заявила Єврокомісар з питань енергетики Кадрі Сімсон.
«У нас є необхідні передумови для цього. Перший крок був зроблений ще в березні, коли ми за два тижні синхронізували українську енергомережу з мережею континентальної Європи, у чому багато хто сумнівався. У цій системі електроенергія може передаватися в обох напрямках. Це означає, що Україна може як експортувати, так і імпортувати електроенергію з ЄС», — заявила вона.
За словами Кадрі Сімсон, найбільш очевидне рішення — електроенергія надходитиме в Україну через країни-сусіди.

Як Європа позбувається залежності від російських енергоресурсів

«Країни, які могли б продавати електроенергію Україні, — це, звичайно, її найближчі сусіди», — зазначила вона.
При цьому обсяги, які ці країни можуть продавати, будуть збільшені спеціально з метою забезпечити Україну електроенергією.
«Вони обмежені потужностями для торгівлі, погодженими в рамках європейської енергомережі ENTSO-E. Ми продовжуємо дуже тісно співпрацювати з ними, щоб збільшувати цей ліміт», — наголосила Сімсон.
Нагадаємо, в українську енергомережу вже почала надходити електроенергія з Європи. Про це свідчить інформація на сайті мережі системних операторів Європи ENTSO-E.
Наразі здійснюються лише тестові поставки, але вже четвертий енерготрейдер почав імпортувати електроенергію в Україну.
За матеріалами:
УНІАН
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