ЄС хоче добровільно скоротити споживання російського газу на 15% — Finance.ua
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ЄС хоче добровільно скоротити споживання російського газу на 15%

Енергетика
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ЄС хоче добровільно скоротити споживання російського газу на 15%
ЄС хоче добровільно скоротити споживання російського газу на 15%
Європейський Союз розглядає можливість добровільного скорочення на 15% споживання природного газу країнами-членами вже від наступного місяця — на тлі побоювань, що росія може припинити постачання енергоресурсів.
Про це йдеться в повідомленні агентства Bloomberg.
«Згідно з планом, який отримав назву «Економте газ для безпечної зими», Єврокомісія планує рекомендувати кроки, які включають скорочення послуг опалення й кондиціонування, а також певні ринкові заходи",- уточнюється в публікації.
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Зазначається, що план має бути оприлюднений в середу.
"Єврокомісія працює, виходячи з припущення, що росія не відновить повних поставок через трубопровід Nord Stream 1, який був закритий на початку цього місяця на ремонт",- заявив у цьому зв’язку в вівторок комісар з питань бюджету Йоганнес Ган. Цей захід потребуватиме схвалення держав-членів, яке комісія може запросити вже наступного тижня під час екстреної зустрічі міністрів енергетики.
Повідомляється також, що велика група країн виступає проти обов’язкових скорочень. Вони наголошують, що національні уряди вже мають плани на випадок надзвичайних ситуацій і скоротять попит незалежно від того, чи зобов’язує їх ЄС.
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Як повідомлялося, минулого тижня Європейська комісія представила нові пропозиції, так званий правовий пакет «продовження та приєднання», який покликаний підвищити ефективність санкцій, запроваджених проти рф, та усунути шляхи для їх оминання.
Нові пропозиції, зокрема, передбачають запровадження ембарго на постачання російського золота, посилення фінансового контролю за «замороженими» активами, розширення переліку осіб та установ, що підпадають під санкції. Єврокомісія також пропонує продовжити санкції ще на шість місяців, до наступного їх перегляду наприкінці січня 2023 року.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

За матеріалами:
Укрінформ
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