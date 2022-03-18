ЄК підготує висновок щодо заявки України на членство в ЄС за кілька місяців — Finance.ua

ЄК підготує висновок щодо заявки України на членство в ЄС за кілька місяців
Висновок Єврокомісії щодо заявки України на членство в ЄС буде готовий за кілька місяців.
Про це написав у Twitter Президент Володимир Зеленський після розмови з президенткою Єврокомісії Урсулою фон дер Ляєн.
«Мав предметну розмову з президентом ЄК Урсулою фон дер Ляєн. Висновок ЄК щодо заявки України на членство в ЄС буде підготовлений протягом декількох місяців. Уряду та ЄК надано доручення. Спільно рухаємося до нашої стратегічної мети», — написав Зеленський.
Раніше президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн у розмові з Президентом Володимиром Зеленським заявила, що європейський шлях України вже розпочався.
Довідка Finance.ua:
1 березня заявку України на вступ до ЄС передали постійному представнику Франції, яка головує у Раді Євросоюзу;
14 березня стало відомо, що розпочався технічний процес розгляду заявки України на членство в Європейському Союзі і найближчим часом ЄС надішле Україні «запитальник» щодо майже усіх сфер.