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ЄІБ виділяє Україні €60 млн на розбудову західного кордону

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Перевірка документів при перетині кордону
Перевірка документів при перетині кордону
Група Європейського інвестиційного банку надасть Україні €60 млн позики на модернізацію пунктів пропуску на кордонах з ЄС та Молдовою.
Про це повідомили у пресслужбі ЄІБ.
Окрім позики, ЄС надасть грант на €6 млн та €2,5 млн на технічну допомогу. Гарантії під фінансування виділяються через Інвестиційну рамкову програму для України (UIF) в межах підходу «Команда Європа».

Куди спрямують кошти

Кошти через Мінрозвитку отримає Державне агентство відновлення. На кордонах оновлять дороги, що входять до Транс’європейської транспортної мережі (TEN-T), а також:
  • облаштують нові термінали, санітарні та сервісні зони, навіси й майданчики очікування;
  • закуплять сучасне обладнання та софт для прискорення митного контролю.
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«Усунення кожного „вузького місця“ означає швидшу доставку вантажів, зміцнення ланцюгів постачання та нові можливості для українського бізнесу», — наголосив віцепрезидент ЄІБ Карл Нехаммер.
Заступник міністра розвитку громад, територій та інфраструктури Микола Калашник підкреслив, що модернізація кордону дозволить зменшити затримки вантажів, знизити торговельні витрати та прискорити інтеграцію України до транспортної мережі ЄС.
За матеріалами:
Інтерфакс-Україна
ЄСПеретин кордону
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