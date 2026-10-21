ЄІБ виділяє Україні €60 млн на розбудову західного кордону
Куди спрямують кошти
- облаштують нові термінали, санітарні та сервісні зони, навіси й майданчики очікування;
- закуплять сучасне обладнання та софт для прискорення митного контролю.
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