ЄІБ виділяє Україні €60 млн на розбудову західного кордону

Група Європейського інвестиційного банку надасть Україні €60 млн позики на модернізацію пунктів пропуску на кордонах з ЄС та Молдовою.

Про це повідомили у пресслужбі ЄІБ.

Окрім позики, ЄС надасть грант на €6 млн та €2,5 млн на технічну допомогу. Гарантії під фінансування виділяються через Інвестиційну рамкову програму для України (UIF) в межах підходу «Команда Європа».

Куди спрямують кошти

Кошти через Мінрозвитку отримає Державне агентство відновлення. На кордонах оновлять дороги, що входять до Транс’європейської транспортної мережі (TEN-T), а також:

облаштують нові термінали, санітарні та сервісні зони, навіси й майданчики очікування;

закуплять сучасне обладнання та софт для прискорення митного контролю.

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«Усунення кожного „вузького місця“ означає швидшу доставку вантажів, зміцнення ланцюгів постачання та нові можливості для українського бізнесу», — наголосив віцепрезидент ЄІБ Карл Нехаммер.