ЄІБ створив новий фонд Ukraine Trust Fund з капіталом 400 млн для допомоги Україні — Finance.ua
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ЄІБ створив новий фонд Ukraine Trust Fund з капіталом 400 млн для допомоги Україні

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ЄІБ створив новий фонд Ukraine Trust Fund з капіталом 400 млн для допомоги Україні
ЄІБ створив новий фонд Ukraine Trust Fund з капіталом 400 млн для допомоги Україні
Європейський інвестиційний банк (ЄІБ) і держави-члени ЄС створили новий фонд Ukraine Trust Fund з капіталом 400 млн євро, гроші з якого будуть спрямовані на відновлення України.
Зазначається, що 16 із 27 країн ЄС погодилися внести кошти до Європейського інвестиційного банку, з якого надаватимуться гранти та кредити на відбудову України, а також гарантії українським банкам та підприємствам.
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Найбільші вклади у фонд зробили Франція та Італія. Вони виділяють по 100 млн євро, які будуть бути спрямовані на ремонт інфраструктури України, надання фінансування малим та середнім підприємствам чи комунальним службам.
«Таким чином учасники фонду Ukraine Trust Fund фінансують стійкість України, підвищують стійкість суспільства та економіки», — зазначила віцепрезидентка ЄІБ Тереза ​​Червінська.
Вона також додала, що у 2022 році ЄІБ виділив Україні 1,7 млрд євро на школи, лікарні, соціальне житло та дитячі садки, а також на міський транспорт.
За матеріалами:
InVenture
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