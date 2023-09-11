ЄІБ профінансує громади та міста України з енергоефективності: як взяти участь — Finance.ua

ЄІБ профінансує громади та міста України з енергоефективності: як взяти участь
11 вересня Європейський інвестиційний банк оголосив конкурс: «Енергоефективність громадських будівель в Україні». Проєкти-фіналісти будуть профінансовані ЄІБ.
Про це пише Мінінфраструктури.
Фінансування буде надане на термомодернізацію громадських будівель, однак також на будівельні роботи (у тому числі ремонтні роботи пошкоджень, отриманих внаслідок військової агресії росії).
Мета фінансової угоди — запровадження енергоефективних заходів у громадських будівлях, зокрема лікарнях, школах, вищих навчальних закладах, дитсадках, аптеках, бібліотеках тощо.
Взяти участь у відборі можуть малі/середні міста та громади по всій Україні, за винятком тих, що розташовані в районі проведення воєнних дій або перебувають в тимчасовій окупації/оточенні.
Заявки мають бути подані органами місцевого самоврядування. Відбір пройде у два етапи:
— Для учасників з готовою проєктною документацією.
— Для учасників без готової проєктної документації (після попереднього відбору такі учасники будуть зобов’язані підготувати документацію та подати її на оцінку проєкту).
Як взятиучасть у конкурсі ЄІБ
Для цього до 10 грудня потрібно надіслати такі документи:
- заповнену Анкету на участь у Проєкті «Енергоефективність громадських будівель в Україні» за формою, наведеною у додатку 2 до цього Порядку;
- зведену інформацію про проєкти термомодернізації, які пропонуються для реалізації, за формою, наведеною у додатку 3 до цього Порядку;
- завірену у встановленому законодавством порядку копію рішення сільської, селищної, міської, районної, обласної ради про намір отримати позику за Програмою, яке повинно містити: мету запозичення, форму здійснення запозичення, істотні умови запозичення — вид, розмір, валюта, строк, відсотки за користування запозиченням та строки їх сплати, а також розмір основної суми боргу, майнове або інше забезпечення виконання зобов’язань за запозиченням;
- звіт з енергетичного аудиту будівель та/або енергетичний сертифікат, виготовлені відповідно до законодавства України;
- звіт з енергетичного аудиту будівель та/або енергетичний сертифікат, виготовлені відповідно до законодавства України;
- звіт за результатами обстеження, складений відповідно до Порядку проведення обстеження прийнятих в експлуатацію об'єктів будівництва, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 12 квітня 2017 року № 257, Методики проведення обстеження та оформлення його результатів, затвердженої наказом Міністерства розвитку громад та територій України від 06 серпня 2022 року № 144 та зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 09 серпня 2022 року за № 898/38 234;
- документи, зазначені у пункті 6 Порядку здійснення місцевих запозичень, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 16 лютого 2011 року № 110;
- проєктну документацію на проєкти термомодернізації, затверджену відповідно до законодавства України (у разі готовності такої документації на дату подання заявки);
- гарантійний лист із інформацією, зазначеною у підпунктах 4.1 — 4.3 пункту 4, підпункті 4.6 пункту 4, підпункті 6.2 пункту 6 Критеріїв прийнятності Кінцевих Бенефіціарів (додаток 1);
- інформацію в довільній формі, зазначену у підпунктах 2.3 — 2.6 пункту 2, підпункті 3.2 пункту 3, підпунктах 4.4, 4,5 пункту 4, підпунктах 5.1, 5.2 пункту 5, підпункті 6.1 пункту 6, підпункті 7.1 пункту 7 Критеріїв прийнятності Кінцевих Бенефіціарів (додаток 1).
Для участі у відборі до 10 грудня 2023 року включно проєктні пропозиції із супровідними документами необхідно подати на електронну адресу UPBEE.proposal@mtu.gov.ua
Додаткову інформацію можна отримати за електронною адресою UPBEE. support@mtu.gov.ua чи за телефоном +380 50 332 61 49 (WhatsApp, Telegram), +380 44 351 46 31.
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