ЄІБ профінансує громади та міста України з енергоефективності: як взяти участь — Finance.ua

ЄІБ профінансує громади та міста України з енергоефективності: як взяти участь Сьогодні 19:33 — Особисті фінанси

ЄІБ профінансує громади та міста України з енергоефективності: як взяти участь

11 вересня Європейський інвестиційний банк оголосив конкурс: «Енергоефективність громадських будівель в Україні». Проєкти-фіналісти будуть профінансовані ЄІБ.

Фінансування буде надане на термомодернізацію громадських будівель, однак також на будівельні роботи (у тому числі ремонтні роботи пошкоджень, отриманих внаслідок військової агресії росії).

Мета фінансової угоди — запровадження енергоефективних заходів у громадських будівлях, зокрема лікарнях, школах, вищих навчальних закладах, дитсадках, аптеках, бібліотеках тощо.

Взяти участь у відборі можуть малі/середні міста та громади по всій Україні, за винятком тих, що розташовані в районі проведення воєнних дій або перебувають в тимчасовій окупації/оточенні.

Заявки мають бути подані органами місцевого самоврядування. Відбір пройде у два етапи:

— Для учасників з готовою проєктною документацією.

— Для учасників без готової проєктної документації (після попереднього відбору такі учасники будуть зобов’язані підготувати документацію та подати її на оцінку проєкту).

Як взятиучасть у конкурсі ЄІБ

Для цього до 10 грудня потрібно надіслати такі документи:

заповнену Анкету на участь у Проєкті «Енергоефективність громадських будівель в Україні» за формою, наведеною у додатку 2 до цього Порядку;

зведену інформацію про проєкти термомодернізації, які пропонуються для реалізації, за формою, наведеною у додатку 3 до цього Порядку;



завірену у встановленому законодавством порядку копію рішення сільської, селищної, міської, районної, обласної ради про намір отримати позику за Програмою, яке повинно містити: мету запозичення, форму здійснення запозичення, істотні умови запозичення — вид, розмір, валюта, строк, відсотки за користування запозиченням та строки їх сплати, а також розмір основної суми боргу, майнове або інше забезпечення виконання зобов’язань за запозиченням;



звіт з енергетичного аудиту будівель та/або енергетичний сертифікат, виготовлені відповідно до законодавства України;



звіт з енергетичного аудиту будівель та/або енергетичний сертифікат, виготовлені відповідно до законодавства України;

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звіт за результатами обстеження, складений відповідно до Порядку проведення обстеження прийнятих в експлуатацію об'єктів будівництва, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 12 квітня 2017 року № 257, Методики проведення обстеження та оформлення його результатів, затвердженої наказом Міністерства розвитку громад та територій України від 06 серпня 2022 року № 144 та зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 09 серпня 2022 року за № 898/38 234;

документи, зазначені у пункті 6 Порядку здійснення місцевих запозичень, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 16 лютого 2011 року № 110;

проєктну документацію на проєкти термомодернізації, затверджену відповідно до законодавства України (у разі готовності такої документації на дату подання заявки);

гарантійний лист із інформацією, зазначеною у підпунктах 4.1 — 4.3 пункту 4, підпункті 4.6 пункту 4, підпункті 6.2 пункту 6 Критеріїв прийнятності Кінцевих Бенефіціарів (додаток 1);

інформацію в довільній формі, зазначену у підпунктах 2.3 — 2.6 пункту 2, підпункті 3.2 пункту 3, підпунктах 4.4, 4,5 пункту 4, підпунктах 5.1, 5.2 пункту 5, підпункті 6.1 пункту 6, підпункті 7.1 пункту 7 Критеріїв прийнятності Кінцевих Бенефіціарів (додаток 1).

Для участі у відборі до 10 грудня 2023 року включно проєктні пропозиції із супровідними документами необхідно подати на електронну адресу UPBEE.proposal@mtu.gov.ua

Додаткову інформацію можна отримати за електронною адресою UPBEE. support@mtu.gov.ua чи за телефоном +380 50 332 61 49 (WhatsApp, Telegram), +380 44 351 46 31.

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