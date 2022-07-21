ЄЦБ підвищив ставку до 0,5% — Finance.ua

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ЄЦБ підвищив ставку до 0,5%

Кредит&Депозит
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ЄЦБ підвищив ставку до 0,5%
ЄЦБ підвищив ставку до 0,5%
Рада керуючих вирішила підвищити три ключові процентні ставки ЄЦБ на 50 базисних пунктів, а також схвалила Інструмент захисту трансмісії.
Про це йдеться на сайті ЄЦБ.
Відповідно, процентна ставка за основними операціями рефінансування та процентні ставки за лінією граничного кредитування та депозитною лінією буде збільшено до 0,50%, 0,75% та 0,00% відносно 27 липня 2022 року.
Головною метою такого підвищення є втримання інфляції на цільовому рівні у 2% в середньостроковій перспективі.
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«Рада вирішила, що доцільно зробити більш масштабний крок на шляху до нормалізації облікових ставок, ніж було зазначено на її попередньому засіданні. Це рішення ґрунтується на оновленій оцінці Радою керуючих інфляційних ризиків і посиленій підтримці, наданій інструментом захисту трансмісії для ефективної передачі монетарної політики», — зазначається у повідомленні.
На найближчих засіданнях Рада керуючих займатиметься подальшою нормалізацією процентних ставок.
Рада керуючих оцінила, що створення Інструменту захисту трансмісії є необхідним для підтримки ефективної передачі монетарної політики в усі країни єврозони. Єдиність монетарної політики Ради керуючих є передумовою для того, щоб ЄЦБ міг виконати свій мандат щодо стабільності цін.
За матеріалами:
Фінансовий клуб
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