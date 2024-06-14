Японський електромобіль встановив новий світовий рекорд швидкості — Finance.ua
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Японський електромобіль встановив новий світовий рекорд швидкості

Технології&Авто
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Японський електромобіль встановив новий світовий рекорд швидкості
Японський електромобіль встановив новий світовий рекорд швидкості
Японський електричний суперкар Aspark Owl продовжує бити рекорди. Тепер це найшвидший електромобіль у світі.
Про це повідомляє сайт Carscoops.
На автодромі Папенбург в Німеччині гонщик Марк Бассенк розігнав новий Aspark Owl у спеціальній версії SP600 до 438,7 км/год, тобто суперкар на 26,7 км/год швидший за попереднього рекордсмена Rimac Nevera.
Варто відзначити, що варіант Aspark Owl SP600 поки не є серійним — його виробництво планують почати найближчим часом. Візуально він відрізняється від стандартного суперкара більш обтічним кузовом із подовженою задньою частиною. Крім того, у нього відсутні дзеркала заднього виду та встановлені особливі шини Bridgestone Potenza Race.
Характеристики силової установки Aspark Owl SP600 поки тримають у секреті. Відомо, що стандартна модель оснащена чотирма електромоторами загальною потужністю 1985 к. с.
Раніше саме стандартний суперкар Aspark Owl встановив рекорд розгону до 100 км/год серед серійних авто — 1,72 с. Усього випустили 50 таких купе.
За матеріалами:
Фокус
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