Японський електромобіль встановив новий світовий рекорд швидкості — Finance.ua

Японський електромобіль встановив новий світовий рекорд швидкості 14.06.2024, 00:43 — Технології&Авто

Японський електромобіль встановив новий світовий рекорд швидкості

Японський електричний суперкар Aspark Owl продовжує бити рекорди. Тепер це найшвидший електромобіль у світі.

Про це повідомляє сайт Carscoops.

На автодромі Папенбург в Німеччині гонщик Марк Бассенк розігнав новий Aspark Owl у спеціальній версії SP600 до 438,7 км/год, тобто суперкар на 26,7 км/год швидший за попереднього рекордсмена Rimac Nevera.

Варто відзначити, що варіант Aspark Owl SP600 поки не є серійним — його виробництво планують почати найближчим часом. Візуально він відрізняється від стандартного суперкара більш обтічним кузовом із подовженою задньою частиною. Крім того, у нього відсутні дзеркала заднього виду та встановлені особливі шини Bridgestone Potenza Race.

Характеристики силової установки Aspark Owl SP600 поки тримають у секреті. Відомо, що стандартна модель оснащена чотирма електромоторами загальною потужністю 1985 к. с.

Раніше саме стандартний суперкар Aspark Owl встановив рекорд розгону до 100 км/год серед серійних авто — 1,72 с. Усього випустили 50 таких купе.

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