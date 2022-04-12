Японія заморозила активи дочок путіна і "Альфа-банку" — Finance.ua

Японія заморозила активи дочок путіна і "Альфа-банку"

Вчора 10:18 — Світ

Японія заморозила активи дочок путіна і "Альфа-банку"

Японія затвердила нові санкції проти росії — вона заморозила активи 398 росіян та низки установ, зокрема дочок президента рф володимира путіна Катерини Тихонової та Марії Воронцової, «Альфа-банку» та «Сбербанку».

Про це повідомляє « Інтерфакс-Україна » з посиланням на японське МЗС.

Серед тих, на кого поширюються японські санкції, також 385 депутатів Держдуми рф, Марія Лаврова та Катерина Винокурова — дружина та донька глави МЗС рф Сергія Лаврова.

Також у «чорному списку» військові — командувач ВМФ рф Микола Євменов та командувач Чорноморського флоту адмірал Ігор Осипов, командувач Сухопутних військ Олег Салюков, командувач ВПС рф Сергій Дронов, командувач Повітряно-космічних сил рф Сергій Суровікін.

Крім того, санкції спрямовані на 28 організацій в рф, зокрема на «Альфа-банк» та «Сбербанк». Їхні активи також будуть заморожені, а транзакції з ними — заборонені з 12 травня.

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