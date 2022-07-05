Японія виділила $200 мільйонів на боротьбу з продовольчою кризою – частину грошей отримає Україна — Finance.ua

Японія виділила $200 мільйонів на боротьбу з продовольчою кризою – частину грошей отримає Україна
Японський уряд у вівторок, 5 липня, ухвалив офіційне рішення надати близько 200 млн доларів допомоги для боротьби з глобальною продовольчою кризою, до якої призвело російське вторгнення в Україну.
Про це повідомляє NHK.
Міністр закордонних справ Японії Хаясі Йосімаса зазначив, що частина коштів піде на будівництво складів для пшениці та інших видів зерна в Україні, щоб відновити експорт зернових з цієї країни.
Хаясі заявив, що виділені кошти підуть на допомогу в постачанні продовольства країнам Близького Сходу та Африки, які серйозно постраждали від скорочення імпорту зерна з України та росії.
Він також сказав, що міжнародні організації допоможуть розподілити ці кошти, і додав, що виділені кошти також допоможуть збільшити потужності з виробництва продовольства.
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