Японія виділила $200 мільйонів на боротьбу з продовольчою кризою – частину грошей отримає Україна — Finance.ua

Японія виділила $200 мільйонів на боротьбу з продовольчою кризою – частину грошей отримає Україна Вчора 20:16 — Казна та Політика

Японія виділила $200 мільйонів на боротьбу з продовольчою кризою – частину грошей отримає Україна

Японський уряд у вівторок, 5 липня, ухвалив офіційне рішення надати близько 200 млн доларів допомоги для боротьби з глобальною продовольчою кризою, до якої призвело російське вторгнення в Україну.

Про це повідомляє NHK

Міністр закордонних справ Японії Хаясі Йосімаса зазначив, що частина коштів піде на будівництво складів для пшениці та інших видів зерна в Україні, щоб відновити експорт зернових з цієї країни.

Читайте також ЄБРР планує цьогоріч інвестувати в Україну щонайменше мільярд євро

Хаясі заявив, що виділені кошти підуть на допомогу в постачанні продовольства країнам Близького Сходу та Африки, які серйозно постраждали від скорочення імпорту зерна з України та росії.

Він також сказав, що міжнародні організації допоможуть розподілити ці кошти, і додав, що виділені кошти також допоможуть збільшити потужності з виробництва продовольства.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

Укрінформ За матеріалами:

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.