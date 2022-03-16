Японія суттєво підвищить мита для росії — Finance.ua

Японія суттєво підвищить мита для росії

Вчора 10:34 — Світ

Японія суттєво підвищить мита для росії

Уряд Японії має намір скасувати торговий статус «найсприятливішої нації» для росії в рамках додаткових санкцій у зв’язку з війною в Україні.

Про це повідомляє NHK

Уряд може оголосити про рішення позбавити росію статусу «найбільш сприятливої нації» в торгівлі в середу.

Ці заходи означають, що російський імпорт оподатковуватиметься вищими тарифами.

Президент США Джо Байден оголосив про такі заходи 11 березня. Тим часом лідери країн G7 виступили зі спільною заявою, в якій пообіцяли позбавити росію статусу «найсприятливішої нації».

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