Японія суттєво підвищить мита для росії — Finance.ua
0 800 307 555
укр
0 800 307 555

Японія суттєво підвищить мита для росії

Вчора 10:34Світ
439
Японія суттєво підвищить мита для росіїЯпонія суттєво підвищить мита для росії
Уряд Японії має намір скасувати торговий статус «найсприятливішої нації» для росії в рамках додаткових санкцій у зв’язку з війною в Україні.
Про це повідомляє NHK.
Уряд може оголосити про рішення позбавити росію статусу «найбільш сприятливої нації» в торгівлі в середу.
Ці заходи означають, що російський імпорт оподатковуватиметься вищими тарифами.
Президент США Джо Байден оголосив про такі заходи 11 березня. Тим часом лідери країн G7 виступили зі спільною заявою, в якій пообіцяли позбавити росію статусу «найсприятливішої нації».
За матеріалами: Українська правда
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Email розсилка Finance.ua
Коротко про головне за день

Також за темою

Також за темою

Розраховуйте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Всі онлайн позики в одному додатку
Payment systems
Про насРедакціяЕкспертиРекламаСпецпроєктиУмовиКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2022 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: Пр-т С.Бандери 13-В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн-Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» - незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками "Промо", "Акції", "Новини партнерів" розміщуються на правах реклами, за їх зміст несе відповідальність рекламодавець. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.