Норвезький нафтогазовий гігант припиняє торгівлю російською нафтою та нафтопродуктами — Finance.ua
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Норвезький нафтогазовий гігант припиняє торгівлю російською нафтою та нафтопродуктами

Вчора 08:32Енергетика
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Норвезький нафтогазовий гігант припиняє торгівлю російською нафтою та нафтопродуктамиНорвезький нафтогазовий гігант припиняє торгівлю російською нафтою та нафтопродуктами
Норвезька нафтогазова компанія Equinor припиняє торгівлю російською нафтою.
«Equinor не вступатиме в нові угоди та не займатиметься транспортуванням нафти та нафтопродуктів з росії», — сказано у заяві компанії.
«У Equinor є певні договірні зобов’язання, які випливають із договорів, укладених до вторгнення. Сюди входять контракти, підписані в січні цього року, згідно з якими Equinor у березні отримає чотири партії нафти. Дві з них продаються клієнтам в Азії. Третя — нафта, яка буде доставлена до сховища Equinor. Четвертий сировинний вантаж призначений для нафтопереробного заводу Монгстад у Норвегії», — уточнили в компанії.
У Equinor додали, що прийом цих вантажів здійснюється у повній відповідності до чинних санкцій, а сама компанія продовжує роботу з виходу з рф, забезпечуючи дотримання всіх діючих законів, включаючи санкції.
Як повідомлялося, наприкінці лютого рада директорів Equinor прийняла рішення припинити нові інвестиції в рф і розпочати процес виходу з російських спільних підприємств.
Необоротні активи компанії у рф до кінця 2021 року становили $1,2 млрд.
Equinor працює у росії понад 30 років, має угоду про співробітництво з роснєфтью, згідно якої компанії освоюють родовища на дільницях Східного Сибіру. Також у рамках угоди про розподіл продукції вона входить до консорціуму, який розробляє частину Харьягінського нафтового родовища в Ненецькому автономному окрузі з часткою 30%.
За матеріалами: НВ
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