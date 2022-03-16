Норвезький нафтогазовий гігант припиняє торгівлю російською нафтою та нафтопродуктами — Finance.ua

Норвезький нафтогазовий гігант припиняє торгівлю російською нафтою та нафтопродуктами

Вчора 08:32 — Енергетика

Норвезький нафтогазовий гігант припиняє торгівлю російською нафтою та нафтопродуктами

Норвезька нафтогазова компанія Equinor припиняє торгівлю російською нафтою.

«Equinor не вступатиме в нові угоди та не займатиметься транспортуванням нафти та нафтопродуктів з росії», — сказано у заяві компанії

«У Equinor є певні договірні зобов’язання, які випливають із договорів, укладених до вторгнення. Сюди входять контракти, підписані в січні цього року, згідно з якими Equinor у березні отримає чотири партії нафти. Дві з них продаються клієнтам в Азії. Третя — нафта, яка буде доставлена до сховища Equinor. Четвертий сировинний вантаж призначений для нафтопереробного заводу Монгстад у Норвегії», — уточнили в компанії.

У Equinor додали, що прийом цих вантажів здійснюється у повній відповідності до чинних санкцій, а сама компанія продовжує роботу з виходу з рф, забезпечуючи дотримання всіх діючих законів, включаючи санкції.

Як повідомлялося, наприкінці лютого рада директорів Equinor прийняла рішення припинити нові інвестиції в рф і розпочати процес виходу з російських спільних підприємств.

Необоротні активи компанії у рф до кінця 2021 року становили $1,2 млрд.

Equinor працює у росії понад 30 років, має угоду про співробітництво з роснєфтью, згідно якої компанії освоюють родовища на дільницях Східного Сибіру. Також у рамках угоди про розподіл продукції вона входить до консорціуму, який розробляє частину Харьягінського нафтового родовища в Ненецькому автономному окрузі з часткою 30%.

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