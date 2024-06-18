Японія надасть 188 мільйонів доларів на відновлення українського бізнесу — Finance.ua
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Японія надасть 188 мільйонів доларів на відновлення українського бізнесу

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Японія надасть 188 мільйонів доларів на відновлення українського бізнесу
Японія надасть 188 мільйонів доларів на відновлення українського бізнесу
Японія надасть 188 мільйонів доларів бізнесу України.
Про це повідомляє Міністерство економіки України.
Міністерство економічного розвитку та торгівлі України спільно з Організацією Об’єднаних Націй з промислового розвитку (UNIDO) оголосили про запуск нового проєкту з трансферу японських технологій в Україну. Японія надає фінансування загальним обсягом 188 мільйонів доларів, з яких до 10 мільйонів доларів доступні як гранти для бізнесу.
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Головна мета проєкту — підтримка відновлення зеленої промисловості та сталого розвитку України через передачу технологій, розбудову потенціалу та спільне створення підприємств.
Сектори, які будуть підтримані в рамках проєкту:
  • agro-tech, ланцюги створення вартості та управління водними ресурсами;
  • виробництво з біомаси та невикористаних первинних продуктів та розвиток циркулярної економіки;
  • цифрова трансформація, активне використання ІКТ (інформаційно-комунікаційних технологій), аналітики даних та штучного інтелекту;
  • сталі енергетичні системи, енергозбереження, промислова декарбонізація, управління енергетичною інфраструктурою і пом’якшення та адаптація до кліматичних ризиків;
  • зелений водень/аміак;
  • підвищення продуктивності малого та середнього підприємництва та tech-рішення в сфері smart-логістики;
  • med-tech, телемедицина та медичні послуги.
Кінцевий термін реєстрації — середа, 19 червня 2024 року.
Зареєструватися можна за посиланням.
За матеріалами:
УНН
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