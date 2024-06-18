Японія надасть 188 мільйонів доларів на відновлення українського бізнесу — Finance.ua

Японія надасть 188 мільйонів доларів на відновлення українського бізнесу Сьогодні 11:30

Японія надасть 188 мільйонів доларів на відновлення українського бізнесу

Японія надасть 188 мільйонів доларів бізнесу України.

Про це повідомляє Міністерство економіки України.

Міністерство економічного розвитку та торгівлі України спільно з Організацією Об’єднаних Націй з промислового розвитку (UNIDO) оголосили про запуск нового проєкту з трансферу японських технологій в Україну. Японія надає фінансування загальним обсягом 188 мільйонів доларів, з яких до 10 мільйонів доларів доступні як гранти для бізнесу.

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Головна мета проєкту — підтримка відновлення зеленої промисловості та сталого розвитку України через передачу технологій, розбудову потенціалу та спільне створення підприємств.

Сектори, які будуть підтримані в рамках проєкту:

agro-tech, ланцюги створення вартості та управління водними ресурсами;

виробництво з біомаси та невикористаних первинних продуктів та розвиток циркулярної економіки;

цифрова трансформація, активне використання ІКТ (інформаційно-комунікаційних технологій), аналітики даних та штучного інтелекту;

сталі енергетичні системи, енергозбереження, промислова декарбонізація, управління енергетичною інфраструктурою і пом’якшення та адаптація до кліматичних ризиків;

зелений водень/аміак;

підвищення продуктивності малого та середнього підприємництва та tech-рішення в сфері smart-логістики;

med-tech, телемедицина та медичні послуги.

Кінцевий термін реєстрації — середа, 19 червня 2024 року.

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