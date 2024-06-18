Японія надасть 188 мільйонів доларів на відновлення українського бізнесу — Finance.ua

Японія надасть 188 мільйонів доларів на відновлення українського бізнесу
Японія надасть 188 мільйонів доларів бізнесу України.
Про це повідомляє Міністерство економіки України.
Міністерство економічного розвитку та торгівлі України спільно з Організацією Об’єднаних Націй з промислового розвитку (UNIDO) оголосили про запуск нового проєкту з трансферу японських технологій в Україну. Японія надає фінансування загальним обсягом 188 мільйонів доларів, з яких до 10 мільйонів доларів доступні як гранти для бізнесу.
Головна мета проєкту — підтримка відновлення зеленої промисловості та сталого розвитку України через передачу технологій, розбудову потенціалу та спільне створення підприємств.
Сектори, які будуть підтримані в рамках проєкту:
- agro-tech, ланцюги створення вартості та управління водними ресурсами;
- виробництво з біомаси та невикористаних первинних продуктів та розвиток циркулярної економіки;
- цифрова трансформація, активне використання ІКТ (інформаційно-комунікаційних технологій), аналітики даних та штучного інтелекту;
- сталі енергетичні системи, енергозбереження, промислова декарбонізація, управління енергетичною інфраструктурою і пом’якшення та адаптація до кліматичних ризиків;
- зелений водень/аміак;
- підвищення продуктивності малого та середнього підприємництва та tech-рішення в сфері smart-логістики;
- med-tech, телемедицина та медичні послуги.
Кінцевий термін реєстрації — середа, 19 червня 2024 року.
Зареєструватися можна за посиланням.
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