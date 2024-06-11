Компанії з України та Японії уклали 23 меморандуми про економічну співпрацю — Finance.ua

Компанії з України та Японії уклали 23 меморандуми про економічну співпрацю Сьогодні 12:35

Українські та японські компанії підписали 23 меморандуми про економічну співпрацю напередодні URC2024.

Про це повідомили у Міністерстві економіки України.

Зокрема, Україна та Японія поглиблюватимуть співпрацю:

у відновленні інфраструктури та зеленому будівництві;

в енергетиці;

в агросекторі та модернізації сільськогосподарської техніки;

в розвитку безпілотників для потреб розмінування;

в фінансуванні будівництва доступного житла тощо.

Також Японія планує впроваджувати новітні технології в Україні, проводити навчання та розвивати потенціал українських спеціалістів. А японська організація зовнішньої торгівлі (JETRO) ухвалила рішення відкрити свій офіс у Києві.

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