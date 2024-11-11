Який смартфон став найбільш продаваним у 3 кварталі 2024 року (інфографіка) — Finance.ua

Який смартфон став найбільш продаваним у 3 кварталі 2024 року (інфографіка) Сьогодні 04:09 — Фондовий ринок

Який смартфон став найбільш продаваним у 3 кварталі 2024 року (інфографіка)

Згідно з дослідженням компанії Counterpoint, iPhone 15 став найбільш продаваним смартфоном у світі в 3 кварталі 2024 року.

На другому і третьому місцях розмістились його побратими: iPhone 15 Pro Max та iPhone 15 Pro.

Про це сказано в дослідженні

Samsung

Смартфони компанії зайняли більше місць у ТОП-10, але багато з них це бюджетні пристрої: Galaxy A15 4G, Galaxy A15 5G, Galaxy A35 5G та Galaxy A05.

Флагман Galaxy S24 посів десяте місце. Його випередив бюджетний смартфон Redmi 13C 4G та iPhone 14.

Нагадаємо, кілька днів тому стало відомо, що Samsung може доповнити лінійку Galaxy S25 новою моделлю Galaxy S25 Slim, запуск якої має відбутися в другому кварталі наступного року, а зараз майбутня новинка вперше з’являється на сайті сертифікації, пише видання GSMArena.

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