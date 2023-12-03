Якими якостями треба володіти, щоб працювати в Apple — гайд Тіма Кука Сьогодні 07:19 — Особисті фінанси

Якими якостями треба володіти, щоб працювати в Apple — гайд Тіма Кука

Як розповів генеральний директор Apple Тім Кук, щоб стати співробітником в Apple, не обов’язково мати вищу освіту чи вміти програмувати. Головне бути креативним та командним гравцем.

Про це пише Business Insider.

Він заявив, що в компанію наймають людей «з усіх верств суспільства», включаючи тих, хто має, чи не має вищу освіту. Він також перерахував деякі інші риси, які допомагають досягти успіху в компанії.

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«Я думаю, що одна з характеристик, яку я шукаю в людях, — це співпраця», — сказав Кук.

Він додав, що також шукає співробітників, які цікаві та не бояться ставити запитання. Важливо, щоб людина була командним гравцем та була креативною.

Він сказав, що хоча він вважає, що кодування є важливою життєвою навичкою навіть поза роботою, Apple наймала й людей, які не вміють кодувати, або кодують рідко.

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В Business Insider також нагадали про своє дослідження 2016 року, тоді співробітники Apple розповідали, що процес подання заявки є дуже суворим, деякі кандидати повідомляли про 13 співбесід. Також було описано, що Apple дуже захищає свої майбутні продукти, стежить за сміттєвими баками, використовує кодові назви для нових продуктів і закриває вікна чорними шторами.

Він також зазначив, що важливо наймати людей з різноманітними поглядами. Кук сказав що Apple хоче «розумних людей, які мають свою точку зору і хочуть обговорювати цю точку зору… Людей, які хочуть покращити ситуацію».

У 2015 році Кук в одному з інтерв'ю розповідав, що йому потрібні співробітники, які є пристрасними, ідеалістичними та не приймають «ні» як відповідь. Він також казав, що важливо, щоб його співробітники хотіли змінити світ.

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