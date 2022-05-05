Яким буде врожай озимої пшениці — думка експерта — Finance.ua
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Яким буде врожай озимої пшениці — думка експерта

Вчора 20:41Аграрний ринок
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Погодні умови квітня були сприятливими, що є важливою запорукою майбутнього врожаю. Перш за все це стосується вологозабезпечення ґрунту, яке на час відновлення весняної вегетації залишалося достатньо проблематичним, оскільки кількість опадів за зимовий період виявилася дещо меншою за середню багаторічну норму.
Про це повідомили АПК-Інформ у пресслужбі Національної академії аграрних наук України, пише agroreview.
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Експерти зазначили, що загалом за квітень випало близько 65 мм опадів, що виявилося в півтора раза більше середніх багаторічних показників.
«Таким чином, враховуючи те, що у квітні, який за рівнем вологозабезпечення є визначальним у плані врожайності озимих зернових культур, опадів випало більше середньобагаторічної норми, аграрії нашої країни, вірогідно, зможуть отримати вагомий урожай пшениці озимої, який буде близьким до минулорічного, але не більшим за нього, оскільки тієї рекордної кількості атмосферної вологи, яка спостерігалася впродовж весняно-літньої вегетації озимих зернових культур у 2021 р., цього року очікувати не варто. А це, безумовно, вплине на індивідуальну продуктивність рослин, а отже, на врожайність озимини та валовий збір зернової продукції», — пояснили в НААН.

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За матеріалами: Finance.ua
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