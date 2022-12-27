Яким буде курс долара в останній тиждень 2022 року — Finance.ua
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Яким буде курс долара в останній тиждень 2022 року

Валюта
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На фоні незначного переважання попиту над пропозицією учасники ринку активізували спроби підняти курс та активно включилися у гру на підвищення. Директорка департаменту казначейських операцій Юнекс Анна Золотько розповіла, що це принесло свої результати.
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«Протягом тижня вартість американської валюти потроху зростала і до неділі досягла стелі прогнозного коридору 40,50 гривень за долар. Це коливання аж ніяк не можна вважати суттєвим, адже у відсотковому вимірі йдеться про здорожчання в межах 1%. З іншого боку, є всі передумови вважати, що тренд на послаблення гривні зберігатиметься й впродовж цього тижня», — сказала вона.
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Від чого залежатиме курс цього тижня

Банкірка пояснює, що тренд на послаблення зберігатиметься цього тижня головним чином через сконцентровані виплати зарплат українцям в останні дні року. Частина цих коштів неодмінно потрапить на валютний ринок у вигляді попиту на іноземну валюту та провокуватиме подальше зростання готівкового курсу.
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Разом з тим, навіть попри війну у зимові свята неодмінно зростатимуть споживчі настрої українців, прогнозує Золотько. Це відволікатиме частину вільної ліквідності від валютного ринку. Тому надто різкого зростання курсу очікувати все ж не варто.

Чого чекати від курсу в січні

Банкір Герман Марченко розповів, що до кінця року та в перший тиждень січня можна розраховувати на те, що курс залишиться стабільним. Валютні тренди в цей період особливо не зміняться.
«Максимальні можливі коливання не перетнуть межу 0,5 гривні за 1 долар (коливання у діапазоні 1% у складних економічних і воєнних умовах цілком припустиме). Відтак, курс навряд чи перетне позначку в 42 гривні, а радше залишатиметься в межах 40 — 41 гривні», — сказав він.
За матеріалами:
Телеканал 24
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