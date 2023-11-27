Яким буде курс долара на початку грудня — Finance.ua

Яким буде курс долара на початку грудня Вчора 19:02 — Валюта

Яким буде курс долара на початку грудня

Минулого тижня гривня на готівковому ринку впевнено зміцнювалася. Чим ближче до свят, тим значнішими можуть бути коливання валюти.

Про це розповіла директор департаменту казначейських операцій Юнекс Банку Анна Золотько в коментарі 24 Каналу.

За її словами, найбільше на валюту зараз впливає саме календарний чинник. На її думку, варто враховувати і суттєве пожвавлення споживчого попиту у період традиційного листопадового розпродажу у «чорну п’ятницю». Саме це відволікло частину гривневої ліквідності від валютного ринку.

«На минулому тижні у понеділок та вівторок курс продажу долару намагався подолати позначку 37,8 гривень за долар. Наприкінці тижня вартість американської валюти опустилася до 37,5 — 37,55 гривень за долар. Така курсова динаміка пояснюється зниженням попиту на купівлю валюти з боку населення», — зазначила Золотько.

Золотько зазначає, що обсяг торгів на ВРУ минулого тижня залишався доволі високим, але при цьому відчутно зросла автономність міжбанку. Тож обсяг інтервенцій НБУ скоротився майже на 200 мільйонів доларів, у порівнянні із позаминулим тижнем, до 522,1 мільйона доларів.

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«При цьому котирування протягом всього тижня знаходилися в діапазоні 36 — 36,15 гривні за долар. Цього тижня я очікую на послаблення тренду на зміцнення гривні через помірне зростання попиту на іноземну валюту з боку населення у перехідну дату. На мою думку, в найближчі 7 днів коливання будуть в межах діапазону 37,3 — 37,8 гривні за долар», — прогнозує Золотько.

Масовані виплати зарплат українцям традиційно посилюють попит та здатні викликати відчутні хвилі курсових коливань.

З іншого боку, останніми тижнями спостерігається пожвавлення конкуренції між банками при продажу безготівкової валюти в межах 50 тисяч гривень. Фінансові установи потроху знижують вартість долара, що чинить тиск й на готівковий ринок, обмежуючи можливості для спекулятивних атак.

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