Яку допомогу надають Нідерланди біженцям із України — Finance.ua
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Яку допомогу надають Нідерланди біженцям із України

Вчора 15:30Особисті фінанси
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Інформацію для біженців з України, які планують виїхати до Нідерландів, надав портал tripmydream.com.
Дістатися Нідерландів можна, скориставшись послугами європейських залізничних перевізників — більшість із них гарантують українцям безкоштовний проїзд. Або долетіти з країни, в якій ви опинилися. Наприклад, Wizz Air до 10 квітня діє пропозицію з безкоштовними квитками для українців.
Угорський лоукостер виконує рейси в нідерландський Ейндховен з багатьох європейських міст, у тому числі практично з усіх міст Польщі, а також Кишенева, Бухареста, Будапешта та інших міст.
Якщо ви подорожуєте з домашніми тваринами, важливо, щоб після прибуття ви відвезли свою тварину до ветеринарної клініки. Цей візит безкоштовний і включає загальний огляд тварини і необхідні щеплення.

Умови перебування у Нідерландах.

Статус біженця в Нідерландах просити не потрібно, та це й неможливо. Влада оголосила мораторій на 6 місяців на запит статусу біженця та будь-які дії щодо нього.
Натомість, як і в інших країнах ЄС, для українців нині діє статус тимчасового захисту (Tijdelijke beschermingsrichtlijn).
Перебуваючи у цьому статусі, українським біженцям можна буде працювати, навчатися, отримувати соціальний та медичний захист. А дітям — ходити до дитячого садка та школи.

Житло

Якщо ви оселилися у приватної особи, по приїзді вам потрібно зареєструватися в муніципалітеті (gemeente) для отримання BSN номера, що надає доступ до держпослуг. Докладніше про реєстрацію читайте тут.
Якщо вам ніде зупинитися, зверніться до одного з центрів прийому біженців:

Транспорт

Проїзд громадським транспортом для українців у Нідерландах безкоштовний. Проїзд поїздами NS також безкоштовний. Знайти попутника або перевізника, щоб дістатися з-за кордону, можна тут.
Як користуватися громадським транспортом у Нідерландах

Робота

Докладно про все, що потрібно знати претендентам — читайте тут.

Ліки

Відповіді на питання щодо медичної допомоги в Нідерландах

Чати допомоги

Також на сайті help-ukraine.nl/refugee є відповіді буквально на всі питання, які можуть виникнути у українців, котрі опинилися в Нідерландах.
Що ще потрібно знати біженцям у Нідерландах

Офіційні служби

Консульство України у Нідерландах
+31703607218
Посольство України в Нідерландах (Гаага): Groot Hertoginnelaan 26, 2517 EG, The Hague, The Netherlands.
+31 70 362 60 95, emb_nl@mfa.gov.ua, embukr@wxs.nl

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За матеріалами: Finance.UA
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