Яку допомогу надають Нідерланди біженцям із України — Finance.ua

Інформацію для біженців з України, які планують виїхати до Нідерландів, надав портал tripmydream.com.
Дістатися Нідерландів можна, скориставшись послугами європейських залізничних перевізників — більшість із них гарантують українцям безкоштовний проїзд. Або долетіти з країни, в якій ви опинилися. Наприклад, Wizz Air до 10 квітня діє пропозицію з безкоштовними квитками для українців.
Угорський лоукостер виконує рейси в нідерландський Ейндховен з багатьох європейських міст, у тому числі практично з усіх міст Польщі, а також Кишенева, Бухареста, Будапешта та інших міст.
Якщо ви подорожуєте з домашніми тваринами, важливо, щоб після прибуття ви відвезли свою тварину до ветеринарної клініки. Цей візит безкоштовний і включає загальний огляд тварини і необхідні щеплення.
Умови перебування у Нідерландах.
Статус біженця в Нідерландах просити не потрібно, та це й неможливо. Влада оголосила мораторій на 6 місяців на запит статусу біженця та будь-які дії щодо нього.
Натомість, як і в інших країнах ЄС, для українців нині діє статус тимчасового захисту (Tijdelijke beschermingsrichtlijn).
Перебуваючи у цьому статусі, українським біженцям можна буде працювати, навчатися, отримувати соціальний та медичний захист. А дітям — ходити до дитячого садка та школи.