Яку допомогу надають Нідерланди біженцям із України — Finance.ua

Яку допомогу надають Нідерланди біженцям із України

Вчора 15:30 — Особисті фінанси

Інформацію для біженців з України, які планують виїхати до Нідерландів, надав портал tripmydream.com

Дістатися Нідерландів можна, скориставшись послугами європейських залізничних перевізників — більшість із них гарантують українцям безкоштовний проїзд. Або долетіти з країни, в якій ви опинилися. Наприклад, Wizz Air до 10 квітня діє пропозицію з безкоштовними квитками для українців.

Угорський лоукостер виконує рейси в нідерландський Ейндховен з багатьох європейських міст, у тому числі практично з усіх міст Польщі, а також Кишенева, Бухареста, Будапешта та інших міст.

Якщо ви подорожуєте з домашніми тваринами, важливо, щоб після прибуття ви відвезли свою тварину до ветеринарної клініки. Цей візит безкоштовний і включає загальний огляд тварини і необхідні щеплення.

Умови перебування у Нідерландах.

Статус біженця в Нідерландах просити не потрібно, та це й неможливо. Влада оголосила мораторій на 6 місяців на запит статусу біженця та будь-які дії щодо нього.

Натомість, як і в інших країнах ЄС, для українців нині діє статус тимчасового захисту (Tijdelijke beschermingsrichtlijn).

Перебуваючи у цьому статусі, українським біженцям можна буде працювати, навчатися, отримувати соціальний та медичний захист. А дітям — ходити до дитячого садка та школи.

Житло

Якщо ви оселилися у приватної особи, по приїзді вам потрібно зареєструватися в муніципалітеті (gemeente) для отримання BSN номера, що надає доступ до держпослуг. Докладніше про реєстрацію читайте тут

Якщо вам ніде зупинитися, зверніться до одного з центрів прийому біженців:

Транспорт

Проїзд громадським транспортом для українців у Нідерландах безкоштовний. Проїзд поїздами NS також безкоштовний. Знайти попутника або перевізника, щоб дістатися з-за кордону, можна тут

Робота

Докладно про все, що потрібно знати претендентам — читайте тут

Ліки

Чати допомоги

Також на сайті help-ukraine.nl/refugee є відповіді буквально на всі питання, які можуть виникнути у українців, котрі опинилися в Нідерландах.

Офіційні служби

+31703607218

Посольство України в Нідерландах (Гаага): Groot Hertoginnelaan 26, 2517 EG, The Hague, The Netherlands.

+31 70 362 60 95, emb_nl@mfa.gov.ua, embukr@wxs.nl

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.