Які відділення “ПриватБанку” працюють у Києві: адреси — Finance.ua

Від початку повномасштабної війни українські банки не повністю зупинили роботу, і час від часу публікують інформацію про ті відділення, які можуть працювати з огляду на безпекову ситуацію.
Станом на 14 березня в Києві працюють 11 відділень державного «ПриватБанку». Інформацію про це оприлюднила пресслужба фінустанови.
Столичні відділення працюють з 09:00 до 16:00 за такими адресами:
вул. Срiбнокiльська, 24;
ш. Харкiвське, 56;
вул. Велика Василькiвська, 43/16;
вул. Євгена Сверстюка, 19;
вул. Ковпака, 29;
вул. Митрополита Василя Липківського, 3;
просп. Володимира Маяковського, 26;
вул. Маршала Тимошенка, 29;
вул. Гната Юри, 7д;
просп. Перемоги, 27а;
вул. Оноре де Бальзака, 16, корп.36.
Усього в Україні відкриті 811 відділень, 5 562 банкоматів з готівкою, 9 695 терміналів самообслуговування, 88 407 POS-терміналів на касах.
Перевірити, які відділення працюють у конкретний день та час, можна за посиланням.
В «ПриватБанку» також повідомили, що з 24 лютого його клієнти переказали понад 2 млрд грн на рахунки Національного банку України. Ці кошти спрямовані на потреби ЗСУ та Мінсоцполітики для гуманітарної допомоги українцям, які постраждали від воєнних дій.