Які відділення “ПриватБанку” працюють у Києві: адреси — Finance.ua

Які відділення “ПриватБанку” працюють у Києві: адреси

Вчора 19:23 — Особисті фінанси

Від початку повномасштабної війни українські банки не повністю зупинили роботу, і час від часу публікують інформацію про ті відділення, які можуть працювати з огляду на безпекову ситуацію.

Станом на 14 березня в Києві працюють 11 відділень державного «ПриватБанку». Інформацію про це оприлюднила пресслужба фінустанови.

Столичні відділення працюють з 09:00 до 16:00 за такими адресами:

вул. Срiбнокiльська, 24;



ш. Харкiвське, 56;



вул. Велика Василькiвська, 43/16;



вул. Євгена Сверстюка, 19;



вул. Ковпака, 29;



вул. Митрополита Василя Липківського, 3;



просп. Володимира Маяковського, 26;



вул. Маршала Тимошенка, 29;



вул. Гната Юри, 7д;



просп. Перемоги, 27а;



вул. Оноре де Бальзака, 16, корп.36.



Усього в Україні відкриті 811 відділень, 5 562 банкоматів з готівкою, 9 695 терміналів самообслуговування, 88 407 POS-терміналів на касах.

Перевірити, які відділення працюють у конкретний день та час, можна за посиланням.

В «ПриватБанку» також повідомили, що з 24 лютого його клієнти переказали понад 2 млрд грн на рахунки Національного банку України. Ці кошти спрямовані на потреби ЗСУ та Мінсоцполітики для гуманітарної допомоги українцям, які постраждали від воєнних дій.

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