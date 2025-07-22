Які туристичні податки в Іспанії, Португаії та Греції — Finance.ua

Які туристичні податки в Іспанії, Португаії та Греції Сьогодні 18:10 — Особисті фінанси

Які туристичні податки в Іспанії, Португаії та Греції

Туристичний податок (або туристичний збір, податок на проживання, курортний збір) — це додаткова плата, яку стягують з туристів за перебування на певній території. Це не податок на прибуток чи ПДВ, а цільовий збір, який має кілька основних призначень:

підтримка інфраструктури. Кошти, зібрані з туристів, часто спрямовуються на розвиток та утримання місцевої інфраструктури, яка використовується туристами: дороги, громадський транспорт, освітлення, прибирання вулиць, утримання пляжів тощо;

охорона довкілля. У популярних туристичних регіонах, де навантаження на природу значне, податки можуть йти на фінансування заходів з охорони довкілля, збереження природних пам’яток та біорізноманіття;

розвиток туризму. Частина коштів може інвестуватися в промоцію регіону, підтримку культурних заходів, реставрацію пам’яток та покращення якості туристичних послуг;

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Іспанія

В Іспанії туристичний податок також регулюється регіонально.

Балеарські острови (Майорка, Менорка, Ібіца, Форментера): від 1 до 4,4 євро на особу за ніч залежно від типу розміщення та сезону. Діти до 16 років зазвичай звільняються від податку.

Каталонія (Барселона, Коста-Брава): від 1 до 6,75 євро на особу за ніч, залежно від типу розміщення та його розташування — місто чи менший населений пункт. Від жовтня 2025 року податок може зрости до 11 — 15 євро на день для деяких категорій житла, залежно від його вартості.

Греція

Греція стягує «податок на перебування», який залежить від категорії готелю та сезону. Від 2024 року розмір цього податку було підвищено.

Від березня до жовтня (у високий сезон):

1−2 зіркові готелі: 2 євро на номер за ніч.

3 зіркові готелі: 5 євро на номер за ніч.

4 зіркові готелі: 10 євро на номер за ніч.

5 зіркові готелі: 15 євро на номер за ніч.

Від листопада до лютого (у низький сезон):

Суми значно нижчі, наприклад, для 5-зіркового готелю — 4 євро на номер за ніч.

Португалія

У Португалії туристичний податок стягується у деяких містах і зазвичай становить фіксовану суму.

Лісабон: 4 євро на особу за ніч, максимум за 7 ночей. Діти до 13 років звільнені.

Порту: 3 євро на особу за ніч, максимум за 7 ночей. Діти до 13 років звільнені.

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