Які товари подорожчають найближчим часом — Finance.ua

Які товари подорожчають найближчим часом Сьогодні 19:33 — Особисті фінанси

У найближчі два місяці в Україні подорожчають продукти , виробництво та зберігання яких потребують великих затрат електроенергії.

Як розказав у коментарі 24 каналу заступник голови у Всеукраїнська Аграрна Рада Денис Марчук, у першу чергу зростуть ціни на мʼясні та молочні продукти, а також кондитерські вироби.

Також, за його словами, подорожчає аграрна продукція, яка взимку потребуватиме додаткових витрат на зберігання.

«Через відключення електроенергії підприємства або призупиняють виробництво, через що обсяг продукції скорочується, або самостійно генерують електроенергію. Використання генераторів на паливі обходиться приблизно в 5 разів дорожче. Тому ми будемо спостерігати подорожчання ряду продуктів на 10-15% залежно від категорії», — говорить експерт.

Водночас ціна на гречку в Україні навпаки зменшиться. Ця динаміка триває з вересня і продовжиться через те, що новий врожай ще цілком не був поставлений до магазинів через погану погоду, говорять експерти. Найближчим часом завдяки збільшенню пропозиції гречка буде коштувати близько 60-55 гривень.

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Що стосується можливого дефіциту окремих продуктів в Україні, то за прогнозами спеціалістів, наразі немає підстав говорити про можливу нестачу якихось товарів, але багато залежатиме від поведінки російських окупантів на фронті та стабільності подачі електроенергії.

УНІАН За матеріалами:

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