У Мінагро розповіли, чому здорожали продукти і чи варто чекати на зниження цін — Finance.ua

У Мінагро розповіли, чому здорожали продукти і чи варто чекати на зниження цін Сьогодні 07:26 — Аграрний ринок

У Мінагро розповіли, чому здорожали продукти і чи варто чекати на зниження цін

Унаслідок шкоди, якої українському агросектору завдало російське повномасштабне вторгнення, а також рекордної інфляції ціни на продукти в Україні істотно зросли. У найближчому майбутньому на їхнє зниження очікувати не варто.

Про це заявив очільник Міністерства аграрної політики та продовольства Микола Сольський в інтерв’ю RealistOnline.

З-поміж основних причин здорожчання в Мінагро називають дорогі логістику та ресурси, зокрема газ. Окрім того, за словами міністра, подальшому підвищенню цін на прилавках сприятиме також збільшення експорту.

«Українська кукурудза зараз коштує приблизно $100, а в Польщі — майже $300. Для українського фермера це погано, адже він не покриває своїх затрат. Тому „зерновий коридор“ спрямований на те, щоб аграрії вивозили й почали заробляти більше, щоб фермери могли розвиватися та сіяти, а в країні не було проблем із зерном у майбутньому. Це також означає, що фермер, який виробляє молоко або вирощує свиней, купуватиме зерно дорожче, тому свинина подорожчає», — зазначив Сольський.

Нагадаємо, за даними KSE Institute, непрямі втрати в сільському господарстві України через вторгнення рф cтаном на 15 вересня 2022 року сягнули $34,25 млрд.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

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