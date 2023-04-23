Які товари і звідки нині завозять в Україну (інфографіка) — Finance.ua
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Які товари і звідки нині завозять в Україну (інфографіка)

Казна та Політика
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Які товари і звідки нині завозять в Україну (інфографіка)
Які товари і звідки нині завозять в Україну (інфографіка)
Протягом першого кварталу 2023 року в Україну імпортували товарів на суму $15,5 млрд, а експортували — на суму $10,3 млрд.
Про це повідомила Державна митна служба України.
При цьому оподаткований імпорт склав $12,5 млрд, що становить 80% загальних обсягів імпортованих товарів.
Податкове навантаження на 1 кг оподаткованого імпорту в січні-березні 2023 року склало 0,45 дол/кг, що на 60% більше ніж за аналогічний період 2022 року.
Які товари і звідки нині завозять в Україну (інфографіка)
Країни, з яких найбільше імпортували товарів до України: Китай — $2,6 млрд, Польща — $1,6 млрд та Німеччина — $1,1 млрд.
Експортували з України найбільше:
  • до Польщі — на $1,5 млрд,
  • Китаю — на $ 1 млрд,
  • Румунії — на $997 млн.
У загальних обсягах ввезених у січні-березні 2023 року товарів 71% склали наступні категорії товарів:
  • машини, устаткування та транспорт — $4,4 млрд
  • при митному оформленні зазначених товарів до бюджету сплачено 27,8 млрд грн, що складає 27% надходжень митних платежів;
  • паливно-енергетичні товари — $3,6 млрд
  • при митному оформленні зазначених товарів до бюджету сплачено 23,3 млрд грн, що складає 23% надходжень митних платежів;
  • продукція хімічної промисловості — $2,8 млрд
  • при митному оформленні зазначених товарів до бюджету сплачено 19,7 млрд грн, що складає 19% надходжень митних платежів.
До трійки найбільш експортованих з України товарів увійшли:
продовольчі товари — $6,7 млрд
метали та вироби з них — $929 млн
машини, устаткування та транспорт — $812 млн.
При митному оформленні експорту товарів, на які встановлене вивізне мито, до бюджету сплачено 333,1 млн грн.

Борітеся — поборете! Слава Україні!

За матеріалами:
Finance.ua
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