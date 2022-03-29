Які професії будуть потрібні після війни: прогнози експертів — Finance.ua

Які професії будуть потрібні після війни: прогнози експертів

Вчора 14:03 — Особисті фінанси

Війна в Україні змінить багато чого: насамперед зміниться розстановка пріоритетів на ринку праці нашої країни.

Професії, які раніше були популярними, можуть втратити свою актуальність, при цьому ті фахівці, які були менш затребуваними, стануть цінними.

Які сфери діяльності у повоєнний період стануть популярними та високооплачуваними?

Масова перекваліфікація

Оцінити збитки, яких завдав ворог, перетворюючи все на руїни, неможливо, збитки обчислюються мільярдами доларів. Після війни Україна має перетворитися на гігантський будівельний майданчик. Оскільки багато будівельних об’єктів вороги безжально зрівняли із землею, нашій країні в прискореному порядку доведеться відновлювати зруйновану інфраструктуру — як критичну, так і житловий фонд та пам’ятки архітектури. А для цього знадобляться робочі руки.

Економічний експерт Андрій Новак каже, що першими, кого покличуть на роботу, стануть будівельники, адже без них не обійтись.

Причому знадобляться не тільки інженери та фахівці з реконструкції будинків, а й робітники будівельних професій — маляри, штукатури, облицювальники, зварювальники.

«Затребуваними стануть без винятку всі будівельні спеціальності, також зросте потреба в інженерах, техніках та технологах, які займатимуться відновленням заводів, фабрик, комбінатів, об’єктів інфраструктури», — прогнозує Андрій Новак.

Затребуваною професією стане менеджер з продажу, що спеціалізується на будівельних матеріалах. І це цілком логічно, адже при відновленні міст необхідні не лише робочі руки, а й ті матеріали, якими можна це відновити: цегла, бетон, дерево, сантехніка, пластикові вікна.

Що трагічніше розгортається війна в Україні, то гостріше доводиться реагувати західним партнерам. Санкції проти росії в енергетичній сфері можуть докорінно змінити перебіг історії на українському ринку.

Якщо Європа справді вирішить вийти із залежності від росії та відмовиться від їхнього газу та нафти, Україні доведеться швидкими темпами розвивати власні проекти у сфері енергетики. Зокрема, форсувати власний газовидобуток, а також розвивати виробництво енергії з відновлюваних джерел.

«А для цього стануть у нагоді фахівці в сфері енергетики, адже в Україні використовують майже всі види енергетики, у тому числі й атомну», — зазначає Андрій Новак.

На думку економічного експерта Андрія Длігача, у період розвитку відбудеться повне відновлення економіки держави. Українські бізнеси масово переходитимуть на цифровізацію, щоб убезпечити себе від втрат у разі нової війни.

Адже знищити інформацію у хмарному сервісі ворогові набагато складніше, ніж потрапити ракетою в офіс. Активно розвиватиметься інтернет-маркетинг, а більшість сфер перейдуть на онлайн-роботу. Тож потрібні будуть не лише руки, а й робочі світлі голови.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

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