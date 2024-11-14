Які продукти найбільше подорожчали у жовтні (Держстат) — Finance.ua
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Які продукти найбільше подорожчали у жовтні (Держстат)

Особисті фінанси
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Які продукти найбільше подорожчали у жовтні (Держстат)
Які продукти найбільше подорожчали у жовтні (Держстат)
За даними Держстату, у жовтні 2024 року середні ціни на моркву зросли на 29,2% до 21,5 гривні за кілограм.
Картопля подорожчала на 25,9% до 25,1 гривень за кілограм, буряк на 15,1% до 16,4 гривень за кілограм.
Ціни на яйця зросли на 18,5% до 41,8 гривні за десяток. Пачка масла 200 г подорожчала на 7,7% до 91,5 гривень.
Цукор подешевшав на 4,4% - до 33,6 гривень за кілограм.
Які продукти найбільше подорожчали у жовтні (Держстат)
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Довідка Finance.ua:

  • Світові ціни на продовольчі товари у вересні поточного року зростали найшвидше за 18 місяців, і це стосувалося всіх груп товарів. Про це пише профільне видання bizagro з посиланням на дані Продовольчої та сільськогосподарської організаціії ООН (FAO).
  • «Індекс продовольчих цін FAO, який відстежує щомісячні зміни міжнародних цін на продовольчі товари в усьому світі, у вересні становив у середньому 124,4 пункта, що на 3% більше, ніж у серпні, і на 2,1% більше, ніж роком раніше», — зазначили в організації.
  • Міністерство аграрної політики та продовольства вважає, що українські агровиробники можуть забезпечити до 95% потреб у продовольстві Збройних Сил України.
Тетяна Берегова
Тетяна Берегова
Кореспондент-редактор
За матеріалами:
Finance.ua
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