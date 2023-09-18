Які моделі автомобілів найпопулярніші в різних країнах — Finance.ua

Які моделі автомобілів найпопулярніші в різних країнах Сьогодні 06:14 — Технології&Авто

Які моделі автомобілів найпопулярніші в різних країнах

Кожна країна має свої унікальні автомобільні вподобання, на які впливають місцеві ландшафти, спосіб життя та традиції.

Пропонуємо вам ознайомитися з найпопулярнішими моделями автомобілів у різних країнах світу за версією експертів журналу Motor1, які зібрали статистичні дані з 11 своїх глобальних видань.

Сполучені Штати: Ford F-Series

У Сполучених Штатах, де все велике, панують пікапи. Ford F-Series посідає перше місце з приголомшливими 726 000 одиниць, проданих у 2021 році. Пікапи ідеально підходять для американців, які часто відвідують гіпермаркети, перевозять великі пакунки, відвідують будівельні магазини та цінують практичність і потужність цих транспортних засобів.

Бразилія: Fiat Strada

У Бразилії, країні, відомій своїм жвавим стилем життя, компактний пікап Fiat Strada перебуває в центрі уваги. Як не дивно, пікапи тут користуються популярністю, і в 2021 році було продано 109 107 одиниць Strada. Компактні розміри та універсальність роблять його ідеальним для пересування вулицями Бразилії.

Франція: Peugeot 208

Французи мають сильну прихильність до свого вітчизняного бренду Peugeot. Peugeot 208 зайняв перше місце з результатом 88 037 проданих одиниць у 2021 році. Відомий своєю доступністю, стильним дизайном та багатофункціональними опціями, 208-й є улюбленим вибором серед французів.

Німеччина: Volkswagen Golf

Німеччина залишається вірною Volkswagen, «народному автомобілю». Volkswagen Golf є чинним чемпіоном з 91 621 автомобілем, придбаним у 2021 році. Невеликі розміри, надійність та паливна ефективність роблять його практичним вибором, а компактна форма допомагає власникам економити на податках.

Італія: Fiat Panda

Незважаючи на те, що Італія є батьківщиною таких розкішних брендів, як Ferrari та Maserati, італійці часто обирають практичність у своїх повсякденних автомобілях. Fiat Panda, відомий своїм комфортом, надійністю, просторим салоном і доступною ціною, був проданий у 2021 році в кількості 112 298 одиниць. Для італійців Panda — ідеальний вибір для щоденних поїздок на роботу.

Індонезія: Toyota Avanza

Індонезійці віддають перевагу компактному позашляховику Toyota Avanza протягом останніх 15 років. У 2021 році було продано 66 109 Avanzas. Поєднання розміру, потужності та відомої надійності Toyota продовжує завойовувати серця індонезійців.

Туреччина: Fiat Egea (Tipo)

Туреччина, популярний курортний напрямок, значною мірою покладається на бюджетні седани, особливо для служб таксі. Fiat Egea, відомий на європейському ринку як Tipo, був фаворитом у 2021 році з результатом 49 698 проданих одиниць. Його доступність і практичність роблять його підходящим вибором як для жителів, так і для туристів.

Сполучене Королівство: Vauxhall Corsa

Сполучене Королівство, відоме високими податками та перевантаженим дорожнім рухом, надає перевагу компактним міським автомобілям. Vauxhall Corsa, або Opel Corsa на інших ринках, був найкращим вибором, з 40 914 одиницями, проданими у 2021 році. Невеликі розміри, паливна ефективність і простота в обслуговуванні роблять його ідеальним для пересування міськими вулицями.

Аргентина: Fiat Cronos

Аргентинці цінують у своїх автомобілях практичність і доступність. Fiat Cronos очолює хіт-парад з 37 435 одиницями, проданими у 2021 році. Можливо, це не найшвидший і не найпривабливіший автомобіль, але він недорогий і при цьому надійно виконує свою роль.

Іспанія: Seat Arona

Іспанці полюбили Seat, а Seat Arona стала найпопулярнішою моделлю — 21 946 одиниць було продано у 2021 році. Незважаючи на обмежені оновлення з моменту дебюту в 2017 році, привабливість Arona полягає в асортименті двигунів і привабливому дизайні.

Угорщина: Suzuki Vitara

В Угорщині Suzuki перебуває в центрі уваги, а Suzuki Vitara є найпопулярнішою моделлю з 8 349 проданими одиницями. Цей невеликий кросовер пропонує хорошу надійність, розумну ціну та потужне оснащення, що робить його популярним вибором серед угорців.

Ці різноманітні уподобання відображають унікальні автомобільні ландшафти та стилі життя в різних країнах світу, демонструючи, як місцеві фактори впливають на вибір автомобіля в кожній країні.

Avtosota За матеріалами:

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.