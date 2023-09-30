Які країни Європи найбільше страждають від кишенькових злодіїв — Finance.ua

Які країни Європи найбільше страждають від кишенькових злодіїв Сьогодні 04:22 — Світ

Які країни Європи найбільше страждають від кишенькових злодіїв

Експерти з туристичного страхування склали рейтинг країн, де є найбільший ризик постраждати від кишенькових крадіїв. Найчастіше їхньою мішенню стають саме туристи.

Про це пише Euronews

Щороку тисячі людей стикаються з крадіжками цінних речей за кордоном. Саме туристи — легка здобич для кишенькових злодіїв, оскільки вони гірше орієнтуються в місті й відвідують людні локації.

У яких країнах часто обкрадають туристів

Щоб скласти рейтинг, експерти скористалися відгуками мандрівників і підрахували кількість згадок про кишенькові крадіжки у популярних туристичних локаціях кожної країни. Тож, за даними Європейського індексу кишенькових крадіжок, найбільше таких проблем з туристами ставалось в Італії.

Відвідувачі Колізею, фонтану Треві, Пантеону та галереї Уффіці згадували крадіжки речей у своїх відгуках про подорож найчастіше. На один мільйон відгуків мандрівників про кишенькових злодіїв написали 463 рази. Це найвищий показник серед усіх інших країн Європи.

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На другому місці цього списку опинилась Франція. Тут ви також ризикуєте раптово опинитися без гаманця або телефона, який просто зникне з вашої кишені. На мільйон відгуків про мандрівку до країни — 283 були про крадіжки. І найчастіше — в Парижі.

А на третій позиції рейтингу країн, де часто обкрадають туристів — Нідерланди. Іспанія, до слова, посіла лише шосте місце у цьому списку. І це попри репутацію Барселони, де кишенькові злодії дуже активні.

А от країнами, де туристів грабують найрідше, визнали Ірландію та Польщу.

Як захиститися від вуличних злодіїв

Крадіжка, звісно, може статися будь-де. Але в особливій зоні ризику — гарячі туристичні локації. Кілька порад для мандрівників дав Грег Вілсон, засновник і генеральний директор однієї з компаній, яка займається туристичним страхуванням.

«Відомі пам’ятки, такі як Ейфелева вежа в Парижі та фонтан Треві в Римі, особливо популярні серед кишенькових злодіїв, оскільки вони там можуть пересуватися більш непомітно серед великого натовпу», — каже Вілсон.

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Він також рекомендує туристам залишати цінні речі, такі як ювелірні вироби або годинники, у сейфі готелю. А ще можна користуватись спеціальною сумкою через плече, яка спереду застібається на блискавку. У неї зручно покласти готівку та телефон, щоб не носити їх у кишені.

Не варто залишати речі без нагляду і сподіватися, що їх ніхто не візьме. Якщо вас пограбують, коли ви не стежили за своїми цінностями, страхова компанія нічого вам не відшкодує. Якщо кишенькові злодії все ж викрали у вас цінні речі, обов’язково потрібно написати заяву до місцевої поліції. Цей факт підтвердить злочин для страхової і збільшить шанси на відшкодування.

Грег Вілсон також радить мати копії важливих документів, а додатково — зберігати їхні електронні версії в мережі. Тоді це не буде великою проблемою, навіть якщо у вас викрадуть телефон.

Телеканал 24 За матеріалами:

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