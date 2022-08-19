Які ціни на електроенергію у Східній Європі - "Оператор ринку" (інфографіка) — Finance.ua
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Які ціни на електроенергію у Східній Європі - "Оператор ринку" (інфографіка)

Енергетика
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Біржова ціна на електроенергію в країнах Східної Європи перевищили 560 євро за МВт-годину (близько 21 грн/кВт-годину за поточним курсом), що майже в 8 разів вище ніж в Україні.
Про це повідомляє державне підприємство «Оператор ринку».
Середня ціна електроенергії на РДН:
  • Румунії — 563 EUR/МВт-год,
  • Угорщини — 563 EUR/МВт-год,
  • Словаччини −564 EUR/МВт-год,
  • Чехії −564 EUR/МВт-год.
  • В Україні ціна електроенергії періоду BASE на РДН — 74 EUR/МВт-год.
Нагадаємо, НКРЕКП спростила процедуру зміни електропостачальника для споживачів. Врегульовується спрощена процедура зміни електропостачальника, що дасть можливість споживачу в порівнянні з нормативно встановленим строком переходу до нового електропостачальника в 21 день, здійснювати такий перехід за 3 дні.

Довідка Finance.ua:

  • Швеція стала найбільшим нетто-експортером електроенергії в Європі.
  • Другим найбільшим нетто-експортером за цей період була Німеччина з 15,4 ТВт-год, що вдвічі перевищує рівень попереднього півріччя 2021 року. Болгарія опинилася на третьому місці з 6,6 ТВт-год.

Борітеся — поборете! Слава Україні!

За матеріалами:
Finance.ua
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