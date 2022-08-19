НКРЕКП спростила процедуру зміни електропостачальника для споживачів — Finance.ua

НКРЕКП спростила процедуру зміни електропостачальника для споживачів
НКРЕКП прийняла постанову № 924 «Про затвердження Змін до Правил роздрібного ринку електричної енергії» (Постанова), яка була оприлюднена на офіційному веб-сайті 15.08.2022.
Про це йдеться в повідомленні НКРЕКП.
Данною постановою передбачено ряд кроків назустріч споживачу в аспекті захисту прав споживачів, а саме:
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- врегульовується спрощена процедура зміни електропостачальника, що дасть можливість споживачу в порівнянні з нормативно встановленим строком переходу до нового електропостачальника в 21 день, здійснювати такий перехід за 3 дні;
- з метою забезпечення побутових споживачів зрозумілою та коректною інформацією щодо нарахувань за спожиту електричну енергію, електропостачальників зобов’язано в рахунках на оплату зазначати інформацію про початкові та кінцеві покази засобів обліку електричної енергії, на підставі яких здійснюються нарахування;
- також для споживачів, електроустановки яких мають невелику потужністю до 0,1 кВт, спрощено відносини з електрозабезпечення, а саме, врегульовано організацію комерційного обліку та визначення обсягів споживання без встановлення засобів вимірювальної техніки (лічильників).
Довідка Finance.ua:
- Українцям з 1 серпня змінили не лише тарифи на електроенергію, а й всю систему оплати за е/е.Згідно з постановою № 659, оприлюдненою на сайті уряду, Кабінет Міністрів продовжив до 1 серпня 2021 року чинний механізм спеціальних зобов’язань щодо забезпечення електроенергією населення (ПСО). І зберіг чинну ціну для побутових споживачів у розмірі 1,68 грн/кВт-год.
- Міністр енергетики Герман Галущенко заявив, що в Україні діятимуть диференційовані тарифи, які залежатимуть від обсягу споживання. За його словами, вразливим споживачам запропонують одну ціну, а тим, хто споживає більше е/е — іншу.
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