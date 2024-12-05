Які авто купували українці в листопаді: бензин, дизель, електро (інфографіка) — Finance.ua

Які авто купували українці в листопаді: бензин, дизель, електро (інфографіка) Сьогодні 13:02 — Технології&Авто

Які авто купували українці в листопаді: бензин, дизель, електро (інфографіка)

У листопаді 2024 року автомобілі з традиційними двигунами охопили понад 64% ринку нових легковиків. Торік цей показник становив майже 66%.

Про це повідомляє Укравтопром.

Бензин

Найпопулярнішими залишаються моделі з бензиновими двигунами, їм належить 35,5% продажів нових авто. У листопаді 2023 року цей показник дорівнював 45,2%.

Дизель

Другим за розміром став сегмент дизельних авто — 28,9%, торік їм належало 20,5% ринку нових авто.

Частка гібридних авто збільшилась з 18,5% до 22,5%.

Електро

Електромобілі охопили 12,8%, проти 15,4% у листопаді минулого року.

На автомобілі з ГБО, як і торік, припало менше одного відсотка продажів нових авто.

Також нагадаємо, за даними Укравтопром, у минулому місяці лідерство на українському ринку нових авто з великим відривом утримував RENAULT Duster.

Другим за популярністю був кросовер TOYOTA RAV-4.

«бронзу» місяця отримав TOYOTA Land Cruiser Prado.

Довідка Finance.ua:

Аналітики BlaBlaCar Україна дослідили, яким авто надають перевагу українці. Компанія проаналізувала понад 6,6 млн зареєстрованих на платформі автівок та близько 2 млн автівок з реєстру МВС України.

Дані з платформи BlaBlaCar показують, що загалом серед її українських користувачів найпопулярнішими є автомобілі марок Volkswagen (25.4%) та Renault (15.8%). Ці бренди відзначаються своєю надійністю, економічністю в експлуатації та ергономічністю.

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