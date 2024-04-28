Яке місце в Європі посіла Україна у рейтингу продажів електромобілів (таблиця) — Finance.ua

Яке місце в Європі посіла Україна у рейтингу продажів електромобілів (таблиця) Сьогодні 21:09 — Технології&Авто

Яке місце в Європі посіла Україна у рейтингу продажів електромобілів (таблиця)

За січень-березень в Україні було продано 3,4 тис. нових електрокарів. Це — 18 місце серед 32 європейських країн. Минулого року це було 19-те.

Про це повідомляє Auto-Consulting.

Частка електрокарів в Україні досягла 19,3% серед всіх проданих автівок, що є одним з найкращих (№ 9) показників серед країн Європи.

Найбільшу частку з продажів електрокарів за перші 3 місяці поточного року зафіксовано в Норвегії - 90% від всіх проданих авто.

До речі, сумарний обсяг авторинку в Норвегії дуже близький до українського: 22,2 тис нових автівок у порівнянні з 17,5 тис в Україні, тоді як обсяги продажів електрокарів відрізняється майже в 6 разів.

На другому місці - Данія — з 41,2% проданих нових електрокарів. Топ-3 замикає Швеція — майже 31%.

Випереджають Україну за показниками продажів нових електрокарів такі країни як Ісландія, Нідерланди, Фінляндія, Люксембург, Бельгія. У цих країнах електрички займають більше ніж 20% ринку.

У той же час, Україна за долею ринку випереджає Швейцарію, Францію, Австрію, Великобританію, Німеччину тощо.

За абсолютними обсягами ринку нових електрокарів Україна також демонструє позитивну й одну з найбільших в Європі динаміку — +51,3% зростання продажів у порівнянні з 1-м кварталом 2023 року.

Вище — тільки на Кіпрі +77,5% зростання продажів, але там було продано лише 316 нових електрокарів.

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Телеканал 24 За матеріалами:

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