Яке громадянство отримує дитина, народжена за кордоном — роз’яснення Офісу омбудсмена Сьогодні 19:33 — Особисті фінанси

Яке громадянство отримує дитина, народжена за кордоном — роз’яснення Офісу омбудсмена

Дитина, яка народилася за кордоном, автоматично отримує українське громадянство, якщо хоча б один із її батьків українець.

Це роз’яснили у пресслужбі Офісу омбудсмена

«Якщо батьки чи один із батьків на момент народження дитини є громадянами України, то дитина автоматично отримує громадянство України, незалежно від місця її народження», — зазначається в повідомленні.

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У пресслужбі поінформували, що держреєстрацію актів громадянського стану українців за кордоном проводять диппредставництва та консульські установи України.

Зазначається, що на їхніх офіційних сайтах розміщено список необхідних документів для отримання свідоцтва про народження.

До стандартного пакету документів входять:

документ із лікарні про народження дитини, або довідка лікаря, який приймав пологи поза пологовим будинком;

паспорти обох чи одного з батьків (якщо документи в одного з батьків відсутні, відомості про нього визначатимуться на підставі свідоцтва про шлюб);

свідоцтво про шлюб або заяву матері/батька щодо встановлення батьківства, чи спільну заяву батьків, які не є подружжям.

«Якщо є інші документи (свідоцтво про смерть одного з батьків, рішення суду про визнання батька зниклим безвісти тощо), їх також необхідно додати до пакету документів», — наголошується в повідомленні.

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В Офісі омбудсмена також акцентували увагу на тому, що зареєструвати новонародженого українську дитину за кордоном у ДП «Документ» неможливо, оскільки ці філії не мають таких повноважень.

«Проте оформити закордонний паспорт для новонародженої дитини можна як у закордонних дипломатичних установах України, так і у ДП «Документ», — зазначається у повідомленні.

Укрінформ За матеріалами:

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