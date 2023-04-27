Батьки новонароджених можуть безоплатно отримати набори для немовлят — Finance.ua

Батьки новонароджених можуть безоплатно отримати набори для немовлят
Батьки новонароджених малюків мають можливість безоплатно отримати набір для немовлят і породіль. Благодійна організація BGV Charity Fund запускає четверту хвилю відповідного проєкту.
Про яку допомогу йдеться?
Фонд підготував 10 тисяч наборів на загальну суму понад 1 млн євро. У кожному наборі є боді, чоловічки, светри, сукні, шкарпетки, підгузки, дитяче харчування, пелюшки, слинявчики, засоби для догляду за шкірою, гігієнічні товари, іграшки для ванни, побутова хімія тощо.
Хто може отримати допомогу?
Батьки новонародженої дитини з будь-якої області та населеного пункту в Україні (окрім тимчасово окупованих). Вік дитини на момент подання заявки не має бути старшим трьох місяців.
Як отримати допомогу?
Для отримання допомоги потрібно заповнити онлайн-заявку. До заявки потрібно додати фото чи скани таких документів:
- свідоцтва про народження дитини;
- паспорта чи ID-картки одного з батьків;
- індивідуального податкового номера.
Коли та як надійде допомога?
Заявку опрацюють протягом кількох тижнів. Якщо вона потребуватиме доповнень, із заявником зв’яжуться представники фонду. В іншому разі вона буде опрацьована автоматично. Набір надішлють на вказане заявником відділення «Нової пошти».
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