Батьки новонароджених можуть безоплатно отримати набори для немовлят — Finance.ua

Батьки новонароджених можуть безоплатно отримати набори для немовлят Сьогодні 16:45 — Особисті фінанси

Батьки новонароджених можуть безоплатно отримати набори для немовлят

Батьки новонароджених малюків мають можливість безоплатно отримати набір для немовлят і породіль. Благодійна організація BGV Charity Fund запускає четверту хвилю відповідного проєкту.

Про яку допомогу йдеться?

Фонд підготував 10 тисяч наборів на загальну суму понад 1 млн євро. У кожному наборі є боді, чоловічки, светри, сукні, шкарпетки, підгузки, дитяче харчування, пелюшки, слинявчики, засоби для догляду за шкірою, гігієнічні товари, іграшки для ванни, побутова хімія тощо.

Хто може отримати допомогу?

Батьки новонародженої дитини з будь-якої області та населеного пункту в Україні (окрім тимчасово окупованих). Вік дитини на момент подання заявки не має бути старшим трьох місяців.

Як отримати допомогу?

Для отримання допомоги потрібно заповнити онлайн-заявку . До заявки потрібно додати фото чи скани таких документів:

свідоцтва про народження дитини;

паспорта чи ID-картки одного з батьків;

індивідуального податкового номера.

Коли та як надійде допомога?

Заявку опрацюють протягом кількох тижнів. Якщо вона потребуватиме доповнень, із заявником зв’яжуться представники фонду. В іншому разі вона буде опрацьована автоматично. Набір надішлють на вказане заявником відділення «Нової пошти».

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