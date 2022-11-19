Яка швидкість для автомобіля є найбільш економічною — Finance.ua
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Яка швидкість для автомобіля є найбільш економічною

Технології&Авто
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В умовах, коли паливо постійно дорожчає, кожен автомобіліст глибоко зацікавлений у тому, щоб заощадити якнайбільше, у тому числі на заправці. Часто доводиться чути, що споживання пального залежить від манери їзди. Дехто вважає, що є якийсь особливий швидкісний режим, в якому силова установка споживає менше бензину або дизеля. Спробуймо розібратися, що це за швидкість така.
Часто можна почути думку про те, що оптимальною швидкістю з погляду споживання палива є показник 70 км/год. Деякі називають цифри ще нижче — 50-60 км/год. Однак насправді все не так просто. І справа навіть не в тому, що будь-яка модель автомобіля та двигуна індивідуальні. Насамперед уся справа в тому, що споживання пального залежить не від швидкості руху як такої, а від моментального навантаження на силовий агрегат.
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Справа в тому, що автомобіль може з одними і тими самими обертами двигуна їхати як зі швидкістю 20 км/год, так і зі швидкістю 125 км/год. Однак, якщо моментальне навантаження в обох випадках не перевищує номінальний крутний момент двигуна, споживання палива на більшій швидкості буде нижче, ніж на малій швидкості. Таким чином, головне — щоб водій не допускав перевищення оборотів, на яких двигун видає максимальне ККД.
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Крім цього, важливо пам’ятати про те, що існує безліч непрямих факторів, які впливають на рівень споживання палива автомобілем. Не всі вони пов’язані з роботою безпосередньо двигуна. Так чи інакше, але численні дослідження показують, що для більшості автомобілів рахунок різниці у споживанні палива на швидкостях 70-80 км/год, 90-100 км/год, 110-120 км/год обчислюється буквально відсотками.

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За матеріалами:
mmr.ua
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