Volvo придумала, як зробити свої електричні вантажівки ще екологічнішими — Finance.ua
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Volvo придумала, як зробити свої електричні вантажівки ще екологічнішими

Технології&Авто
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Volvo придумала, як зробити свої електричні вантажівки ще екологічнішими
Volvo придумала, як зробити свої електричні вантажівки ще екологічнішими, electrek.co
Volvo придумала, як зробити свої електричні вантажівки ще екологічнішими. Для цього необхідно використовувати сталь, що отримана у переробленні без застосування викопних джерел — необхідну електроенергію для перероблення металевою руди та формування стального прокату можна брати з відновлювальних джерел енергії. Таку сталь виробляє шведська компанія SSAB й ця сталь буде використовуватись для деяких моделей електричних вантажівок Volvo.
Про це розповідає видання electrek.
До речі: саме «моделей», а не однієї моделі. Адже компанія Volvo наразі має одразу три електричні вантажівки різного класу та формату.
Все почалось з вантажного автомобіля Volvo FL середнього розміру: зазвичай, такі використовують для перевезення партій товару по місту або найближчих околицях міст-мегаполісів. Вперше електрична вантажівка Volvo FL була презентована у 2018 році, продажі почались 2019-го.
Наступним кроком стала капотна вантажівка Volvo VNR: тягач або шасі, варіанти 4×2 або 6×2, навіть дебют другої генерації моделі з дистанцією пробігу до 275 миль (443 км).
Нарешті, третім вантажним автомобілем став тягач Volvo FH: до 44 тонн та до 300 кілометрів дистанції пробігу. Але ж потужності для цього треба колосальні. Електрична вантажівка Volvo FH має потужність 490 кВт та акумулятор на 540 кВт·год — виняткові показники для будь-якого легкового електромобіля.
Перші покупці на Volvo FH вже є: партію з 20 таких електричних тягачів замовила компанія Amazon, що у 2019-му році проголосила власну ініціативу «The Climate Pledge».
За матеріалами:
mezha.media
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