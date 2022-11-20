Volvo придумала, як зробити свої електричні вантажівки ще екологічнішими — Finance.ua

Volvo придумала, як зробити свої електричні вантажівки ще екологічнішими Сьогодні 22:08 — Технології&Авто

Volvo придумала, як зробити свої електричні вантажівки ще екологічнішими, electrek.co

Volvo придумала, як зробити свої електричні вантажівки ще екологічнішими. Для цього необхідно використовувати сталь, що отримана у переробленні без застосування викопних джерел — необхідну електроенергію для перероблення металевою руди та формування стального прокату можна брати з відновлювальних джерел енергії. Таку сталь виробляє шведська компанія SSAB й ця сталь буде використовуватись для деяких моделей електричних вантажівок Volvo.

До речі: саме «моделей», а не однієї моделі. Адже компанія Volvo наразі має одразу три електричні вантажівки різного класу та формату.

Все почалось з вантажного автомобіля Volvo FL середнього розміру: зазвичай, такі використовують для перевезення партій товару по місту або найближчих околицях міст-мегаполісів. Вперше електрична вантажівка Volvo FL була презентована у 2018 році, продажі почались 2019-го.

Наступним кроком стала капотна вантажівка Volvo VNR: тягач або шасі, варіанти 4×2 або 6×2, навіть дебют другої генерації моделі з дистанцією пробігу до 275 миль (443 км).

Нарешті, третім вантажним автомобілем став тягач Volvo FH: до 44 тонн та до 300 кілометрів дистанції пробігу. Але ж потужності для цього треба колосальні. Електрична вантажівка Volvo FH має потужність 490 кВт та акумулятор на 540 кВт·год — виняткові показники для будь-якого легкового електромобіля.

Перші покупці на Volvo FH вже є: партію з 20 таких електричних тягачів замовила компанія Amazon, що у 2019-му році проголосила власну ініціативу «The Climate Pledge».

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