Як зняти готівку під час воєнного стану — Finance.ua

Як зняти готівку під час воєнного стану

Вчора 08:01 — Фінтех і Картки

Як зняти готівку під час воєнного стану

Навіть в еру банківських карток та фінтех операцій багато українців все ще вважають за краще знімати готівку зі своїх карток.

Банкомат не обов’язково має бути «рідним»

Одна з найпоширеніших помилок полягає в тому, що якщо картка, наприклад, випущена ПриватБанком, то і зняти з неї готівку можна тільки в банкоматі ПриватБанку.

Насправді це не так: ПриватБанк домовився з іншими банками, що він компенсує комісію за зняття грошей у їхніх банкоматах. І для клієнтів таке зняття буде безкоштовним.

Тому, оформляючи картку в тому чи іншому банку, поцікавтеся: чи буде комісія при знятті в банкоматі іншого банку. Якщо комісії немає, то це додатковий плюс картці.

Зняти готівку можна на касі магазину або в Новій пошті

Ще одним зручним нововведенням стала можливість отримати деяку суму в готівці, здійснюючи оплату на касі в супермаркеті. Таку послугу пропонують відразу кілька торгових мереж: «АТБ», «Сільпо», «Маркетопт», Eva та інші.

Для того щоб зняти готівку, необхідно здійснити якусь покупку в магазині й на касі попередити касира про те, що хочете зняти готівку.

Велику суму, звісно, ​​зняти не вдасться: на касах видають не більше 6 тис. гривень. Але в умовах, коли поряд немає банкомату, це може бути дуже доречним.

Якщо часто знімаєте готівку, оформіть картки Visa

Як ми вже сказали, знімати готівку з багатьох банківських карток без комісії можна не лише у своїх, а й у чужих банкоматах.

При цьому велику роль відіграє те, якої міжнародної платіжної системи (МПС) буде ваша картка — Visa чи MasterCard.

Треба мати більше однієї картки для зняття готівки

Якщо часто доводиться знімати готівку, бажано мати під рукою карту, яку можна поповнювати без комісії. І з якої можна знімати готівку без комісії у будь-якому банкоматі.

Як зняти кредитні кошти без комісії

Відразу розчаруємо: напряму — ніяк. Декілька років тому це було можливо, але банки швидко прикрили всі лазівки.

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