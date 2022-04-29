Як зняти готівку під час воєнного стану — Finance.ua
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Як зняти готівку під час воєнного стану

Вчора 08:01Фінтех і Картки
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Як зняти готівку під час воєнного стануЯк зняти готівку під час воєнного стану
Навіть в еру банківських карток та фінтех операцій багато українців все ще вважають за краще знімати готівку зі своїх карток.
Про це йдеться в матеріалі Finance.ua Якщо треба зняти готівку: прості поради.

Банкомат не обов’язково має бути «рідним»

Одна з найпоширеніших помилок полягає в тому, що якщо картка, наприклад, випущена ПриватБанком, то і зняти з неї готівку можна тільки в банкоматі ПриватБанку.
Насправді це не так: ПриватБанк домовився з іншими банками, що він компенсує комісію за зняття грошей у їхніх банкоматах. І для клієнтів таке зняття буде безкоштовним.
Тому, оформляючи картку в тому чи іншому банку, поцікавтеся: чи буде комісія при знятті в банкоматі іншого банку. Якщо комісії немає, то це додатковий плюс картці.

Зняти готівку можна на касі магазину або в Новій пошті

Ще одним зручним нововведенням стала можливість отримати деяку суму в готівці, здійснюючи оплату на касі в супермаркеті. Таку послугу пропонують відразу кілька торгових мереж: «АТБ», «Сільпо», «Маркетопт», Eva та інші.
Для того щоб зняти готівку, необхідно здійснити якусь покупку в магазині й на касі попередити касира про те, що хочете зняти готівку.
Велику суму, звісно, ​​зняти не вдасться: на касах видають не більше 6 тис. гривень. Але в умовах, коли поряд немає банкомату, це може бути дуже доречним.

Якщо часто знімаєте готівку, оформіть картки Visa

Як ми вже сказали, знімати готівку з багатьох банківських карток без комісії можна не лише у своїх, а й у чужих банкоматах.
При цьому велику роль відіграє те, якої міжнародної платіжної системи (МПС) буде ваша картка — Visa чи MasterCard.

Треба мати більше однієї картки для зняття готівки

Якщо часто доводиться знімати готівку, бажано мати під рукою карту, яку можна поповнювати без комісії. І з якої можна знімати готівку без комісії у будь-якому банкоматі.

Як зняти кредитні кошти без комісії

Відразу розчаруємо: напряму — ніяк. Декілька років тому це було можливо, але банки швидко прикрили всі лазівки.
До речі, портал Finance.ua давно аналізує пропозиції щодо карток в Україні. Щоб допомогти вам з вибором картки онлайн, у нас на сайті працює спеціальний сервіс. З його допомогою можна швидко і комфортно вибрати необхідний саме вам «пластик».
Подивитися варіанти
За матеріалами: Finance.ua
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