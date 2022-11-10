Як змінився готівковий обіг в Україні з початку війни — Finance.ua

Як змінився готівковий обіг в Україні з початку війни Сьогодні 12:14 — Особисті фінанси

Як змінився готівковий обіг в Україні з початку війни

У лютому 2022 року стрімко зріс попит на готівку, який тривав до середини березня, і надалі поступово зменшився. На зміну обсягу готівки в обігу впливали війна, тимчасова окупація частини території України, виїзд громадян за межі країни, руйнація ланцюгів постачання товарів та зростання безготівкових розрахунків.

Про це заявив директор Департаменту грошового обігу НБУ Віктор Зайвенко під час конференції Ukrainian Cash Forum — 2022.

«Наразі наша головна мета — стабільна робота банківської системи України та безперебійне забезпечення готівкою економіки країни. Національний банк для цього вживає низку заходів, зокрема здійснює без обмежень підкріплення банків готівкою та спростив для них окремі умови роботи в цьому питанні. Водночас уведено заборону на видачу в Україні готівкових коштів у гривнях з рахунку клієнта в обсязі, що перевищує 100 тисяч гривень на день», — прокоментував Зайвенко.

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За його словами, із травня спостерігалося відновлення економічної активності в більшості секторів економіки: населення та бізнес адаптувалися до нових умов, налагодили нові процеси, проте дуже помірно через подальшу невизначеність в умовах війни. Це вплинуло на скорочення обсягів касових оборотів банків.

«Одним із дієвих заходів для стабілізації ситуації на початку війни в готівковому обігу стало широке використання та популяризація послуги «видача готівки на касіˮ. Як результат — вже більше тисячі торговельних підприємств надають послугу видачі готівки на касі», — додав він.

Зайвенко відзначив, що збільшення вилучення підроблень в умовах режиму воєнного стану не відбулося.

Протягом 10 місяців 2022 року з обігу вилучено 4514 шт. підроблених банкнот гривні на суму 1551,1 тис. грн, що в 4 рази менше, ніж за аналогічний період 2021 року (17 627 шт. на суму 6787,8 тис. грн).

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