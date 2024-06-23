Як змінилися споживацькі настрої українців під час війни — дослідження — Finance.ua
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Як змінилися споживацькі настрої українців під час війни — дослідження

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Як змінилися споживацькі настрої українців під час війни — дослідження
Як змінилися споживацькі настрої українців під час війни — дослідження
Під час повномасштабного вторгнення в українців змінилися споживацькі настрої. Найбільше громадяни витрачають на продукти, товари та послуги першої потреби.
Про це йдеться у дослідженні аналітиків Deloitte «Споживацькі настрої українців у другий рік повномасштабного вторгнення».
У 2023 році серед опитаних українців дві третини бюджету громадяни змушені витрачати на товари та послуги першої потреби (28% доходу):
  • комунальні платежі;
  • орендну плату;
  • платежі за боргами;
  • кредити;
  • іпотеку.
На продукти громадяни витрачають 38% бюджету, згідно з результатами дослідження.
Інші витрати під час війни:
  • 8% — одяг та взуття;
  • 4% — цифрові послуги;
  • 3% — донати/благодійність;
  • 2% — електроніка, побутова техніка, домашні товари;
  • 2% — на освіту, спорт, салони краси/перукарні;
  • 2% — на дозвілля.
Як змінилися споживацькі настрої українців під час війни — дослідження
Чоловіки витрачають більше коштів, порівняно з жінками, на електроніку, побутову техніку та товари домашнього вжитку. Чим старші люди, тим менше витрат грошей на одяг/взуття та дозвілля.

На чому заощаджують українці

Згідно з дослідженням, минулого року серед громадян збереглась тенденція заощаджувати.
Українці прагнули економити на купівлі будь-яких товарів. Так, залежно від різних категорій товарів, заощаджувати схильні 41−77% (у 2022 році було 47−86%).
Водночас найменше економлять українці на ліках, дитячих товарах, готовій їжі.
Проте на заощадження припадає лише 4% бюджету опитаних громадян.
Як змінилися споживацькі настрої українців під час війни — дослідження
Нагадаємо, за даними дослідження Rakuten Viber, 56% українців не відкладають кошти під час війни, з них 16% втратили можливість відкладати, 21% не мали заощаджень й до війни, а 19% не мають можливості заощаджувати і витрачають заощаджене.
Водночас, 12% опитаних заощаджують з кожної заробітної плати, майже третині респондентів (32%) — вдається робити грошові заощадження періодично.
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За матеріалами:
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