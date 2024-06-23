Як змінилися споживацькі настрої українців під час війни — дослідження Сьогодні 14:07

Як змінилися споживацькі настрої українців під час війни — дослідження

Під час повномасштабного вторгнення в українців змінилися споживацькі настрої. Найбільше громадяни витрачають на продукти, товари та послуги першої потреби.

Про це йдеться у дослідженні аналітиків Deloitte «Споживацькі настрої українців у другий рік повномасштабного вторгнення».

У 2023 році серед опитаних українців дві третини бюджету громадяни змушені витрачати на товари та послуги першої потреби (28% доходу):

комунальні платежі;

орендну плату;

платежі за боргами;

кредити;

іпотеку.

На продукти громадяни витрачають 38% бюджету, згідно з результатами дослідження.

Інші витрати під час війни:

8% — одяг та взуття;

4% — цифрові послуги;

3% — донати/благодійність;

2% — електроніка, побутова техніка, домашні товари;

2% — на освіту, спорт, салони краси/перукарні;

2% — на дозвілля.

Чоловіки витрачають більше коштів, порівняно з жінками, на електроніку, побутову техніку та товари домашнього вжитку. Чим старші люди, тим менше витрат грошей на одяг/взуття та дозвілля.

На чому заощаджують українці

Згідно з дослідженням, минулого року серед громадян збереглась тенденція заощаджувати.

Українці прагнули економити на купівлі будь-яких товарів. Так, залежно від різних категорій товарів, заощаджувати схильні 41−77% (у 2022 році було 47−86%).

Водночас найменше економлять українці на ліках, дитячих товарах, готовій їжі.

Проте на заощадження припадає лише 4% бюджету опитаних громадян.

56% українців не відкладають кошти під час війни, з них 16% втратили можливість відкладати, 21% не мали заощаджень й до війни, а 19% не мають можливості заощаджувати і витрачають заощаджене. Нагадаємо, за даними дослідження Rakuten Viber,, з них 16% втратили можливість відкладати, 21% не мали заощаджень й до війни, а 19% не мають можливості заощаджувати і витрачають заощаджене.

Водночас, 12% опитаних заощаджують з кожної заробітної плати, майже третині респондентів (32%) — вдається робити грошові заощадження періодично.

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