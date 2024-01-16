Як змінилися ціни на свіжі помідори та огірки у супермаркетах — Finance.ua
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Як змінилися ціни на свіжі помідори та огірки у супермаркетах

Особисті фінанси
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Українцям показали свіжі ціни на помідори та огірки.
Про це свідчать дані порталу Мінфін.
Станом на 13 січня червоні помідори продаються в середньому по 86,22 грн/кг.
Рожеві можна придбати за 139,50 грн/кг, що значно дорожче, ніж минулого місяця — 97,44 грн/кг. А ось помідори вершка продаються за 133,20 грн.
Середні ціни на огірки, порівняно з минулим місяцем, знизилися з 93,63 грн/кг до 89,90 грн/кг. Гладкі, навпаки, подорожчали зі 106,87 грн/кг до 116,93 грн/кг, довгоплідні - із 113,18 грн/кг до 149,00 грн/кг.

Довідка Finance.ua:

  • В Україні зросли ціни на основні продукти харчування, свідчать дані Держстату.
  • Загалом за рік — з грудня-2022 по грудень-2023 — ціни зросли на 3,7%. При цьому м’ясо та м’ясопродукти здорожчали одразу на 12,4%, а фрукти — на 2,2%. Водночас, на низку позицій ціни знизились — найбільше на олію, яка здешевшала на 14,9%.
  • Крім м’яса та фруктів, здорожчала ще низка продуктів: масло — на 9,9%;молоко — на 9,7%;сир та творог — на 7,5%;хліб — на 7%;риба та продукти з риби — на 4,1%;овочі - на 3%.
  • Водночас на низку продуктів ціни знизились. Зокрема, окрім соняшникової олії, значно здешевшали яйця — на 9,5%.
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За матеріалами:
Мінфін.com.ua
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