Як змінилася вартість продуктів в Україні та в усьому світі (інфографіка) — Finance.ua

Як змінилася вартість продуктів в Україні та в усьому світі (інфографіка) Вчора 08:02 — Особисті фінанси

Як змінилася вартість продуктів в Україні та в усьому світі (інфографіка)

Незважаючи на сезон збирання врожаю, у багатьох країнах світу відзначається зростання цін, у тому числі і на продовольчі товари. Аналітики Picodi.com проаналізували зростання цін на найпопулярніші фрукти та овочі та склали рейтинг серед 94 країн світу.

Ситуація у світі

Для порівняння вартості овочів та фруктів експерти обрали картоплю, помідори, цибулю, салат, апельсини, банани та яблука.

Серед 94 країн, що увійшли до рейтингу, перше місце за загальним зростанням вартості вище зазначених продуктів посіла Туреччина. Умовний набір цих фруктів та овочів у період із січня по липень 2022 року подорожчав на 72,2%. При цьому найсильніше в Туреччині подорожчали томати: їх середня вартість зросла на 121%.

Україна в цьому рейтингу розмістилася на 6-му місці із загальним зростанням цін у 19,9%. Найбільше в країні подорожчала цибуля (61%).

Незважаючи на загальну тенденцію, у рейтингу є країни, де вартість розглянутих продуктів знизилася. Лідерами в цьому плані стали Домінікана, Еквадор та Болівія. У цих країнах вартість умовного фруктово-овочевого кошика зменшилася на 5%, 5% та 8% відповідно. При цьому в Еквадорі та Домінікані все ж таки зросла вартість салату.

Якщо ж розглядати кожен продукт окремо, то яблука найбільше подорожчали в Андоррі (82%), банани — у білорусі (47,7%), а апельсини (50,5%), помідори (121,6%), цибуля (72,8%), картопля (84%) та салат (83,7%) — у Туреччині.

Ціни в Україні

Як уже згадувалося, найбільше в Україні подорожчала цибуля. Її середня вартість зросла з 9,78₴ до 15,72₴, тобто на 60,7%. Також відчутно подорожчали томати: з 39,12₴ до 58,36₴. При цьому яблука в країні подешевшали на 16,9%: їх вартість знизилася з 22,8 грн до 18,94 грн. Загальна вартість усіх продуктів, що розглядаються, у січні становила 174,2 ₴, а в липні зросла на 19,9% до 207,4 грн.

Ціни продуктів, зазначені у дослідженні, взяті із сайту numbeo.com. До умовного кошика увійшли апельсини, банани, картопля, цибуля, томати та яблука по 1 кілограму та 1 шт. салату.

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