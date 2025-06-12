Як зекономити під час ремонту (лайфхаки) — Finance.ua
0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

Як зекономити під час ремонту (лайфхаки)

Особисті фінанси
73
Як зекономити під час ремонту (лайфхаки)
Як зекономити під час ремонту (лайфхаки)
Економний ремонт можливий за умови правильного планування витрат, пошуку альтернатив та визначенню вигідних рішень.
Finance.ua поспілкувався з фахівцями в галузі сучасних ремонтів, дізнався у них певні секрети. Про це ми пишемо у статті:

Як заощадити на ремонті квартири без втрати якості

Лайфхаки
Нові розетки, вимикачі в змонтовані попередньо отвори можна встановлювати самостійно. Для цього з інструментів знадобиться лише викрутка.
Також можна спробувати встановити плінтуса, але для цього знадобиться, як мінімум, ударний дриль або шурупокрут.
Ціни, залежно від типа плінтуса, наступні:
  • пластиковий. Вартість встановлення 50−100 грн за метр погонний;
  • дерев’яний — 100−150 грн за метр погонний;
  • ламінований або МДФ — 90−190 грн за метр погонний;
  • металевий чи алюмінієвий — 120−200 грн за метр погонний.
Завжди аналізуйте, чи є альтернатива обраним матеріалам. Наприклад, для підлоги можна взяти паркет (приблизно 800 грн/м²), а можна ламінат (приблизно 300 грн/м²). І справа не лише в економії на початковій вартості. Ламінат більш практичний, ще й укладається легше.
Якщо стіни збираєтесь покривати декоративним тиньком, вартість якої буде виходити приблизно 500 грн/м², розгляньте варіант дешевшої версії — використання звичайної фарби. З нею вийде приблизно 150 грн/м². А вибір кольору та текстури проблем не викликає.
Вам не вистачає грошей на ремонт? З кредитною карткою ви завжди зможете більше! Обирайте свою у спеціальному каталозі на Finance.ua.

Платіжні картки банків України

Тетяна Берегова
Тетяна Берегова
Кореспондент-редактор
За матеріалами:
Finance.ua
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
0 800 307 555дзвінки безкоштовні
multi app
Про насРедакціяРедакційна політикаПолітика ШІЕкспертиРекламаСпецпроєктиПравила користуванняКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2025 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн–Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» – незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками “Р”, “Партнерська”, “Промо”, “Акція”, “Думка”, “Спецпроєкт”, “Партнерський проєкт” – це реклама, в розумінні Закону України “Про рекламу”. За зміст реклами відповідальність несе рекламодавець. Інформація на даній сторінці не є рекламою банківських послуг. Верифіковану банком інформацію про продукти та послуги можна подивитися на офіційному сайті відповідного банку. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems