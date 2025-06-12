Як зекономити під час ремонту (лайфхаки) — Finance.ua

Як зекономити під час ремонту (лайфхаки)
Економний ремонт можливий за умови правильного планування витрат, пошуку альтернатив та визначенню вигідних рішень.
Finance.ua поспілкувався з фахівцями в галузі сучасних ремонтів, дізнався у них певні секрети. Про це ми пишемо у статті:
Як заощадити на ремонті квартири без втрати якості
Лайфхаки
Нові розетки, вимикачі в змонтовані попередньо отвори можна встановлювати самостійно. Для цього з інструментів знадобиться лише викрутка.
Також можна спробувати встановити плінтуса, але для цього знадобиться, як мінімум, ударний дриль або шурупокрут.
Ціни, залежно від типа плінтуса, наступні:
- пластиковий. Вартість встановлення 50−100 грн за метр погонний;
- дерев’яний — 100−150 грн за метр погонний;
- ламінований або МДФ — 90−190 грн за метр погонний;
- металевий чи алюмінієвий — 120−200 грн за метр погонний.
Завжди аналізуйте, чи є альтернатива обраним матеріалам. Наприклад, для підлоги можна взяти паркет (приблизно 800 грн/м²), а можна ламінат (приблизно 300 грн/м²). І справа не лише в економії на початковій вартості. Ламінат більш практичний, ще й укладається легше.
Якщо стіни збираєтесь покривати декоративним тиньком, вартість якої буде виходити приблизно 500 грн/м², розгляньте варіант дешевшої версії — використання звичайної фарби. З нею вийде приблизно 150 грн/м². А вибір кольору та текстури проблем не викликає.
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