Як зекономити під час ремонту (лайфхаки) — Finance.ua

Як зекономити під час ремонту (лайфхаки) Вчора 21:00 — Особисті фінанси

Як зекономити під час ремонту (лайфхаки)

Економний ремонт можливий за умови правильного планування витрат, пошуку альтернатив та визначенню вигідних рішень.

Finance.ua поспілкувався з фахівцями в галузі сучасних ремонтів, дізнався у них певні секрети. Про це ми пишемо у статті:

Лайфхаки

Нові розетки, вимикачі в змонтовані попередньо отвори можна встановлювати самостійно. Для цього з інструментів знадобиться лише викрутка.

Також можна спробувати встановити плінтуса, але для цього знадобиться, як мінімум, ударний дриль або шурупокрут.

Ціни, залежно від типа плінтуса, наступні:

пластиковий. Вартість встановлення 50−100 грн за метр погонний;

дерев’яний — 100−150 грн за метр погонний;

ламінований або МДФ — 90−190 грн за метр погонний;

металевий чи алюмінієвий — 120−200 грн за метр погонний.

Завжди аналізуйте, чи є альтернатива обраним матеріалам. Наприклад, для підлоги можна взяти паркет (приблизно 800 грн/м²), а можна ламінат (приблизно 300 грн/м²). І справа не лише в економії на початковій вартості. Ламінат більш практичний, ще й укладається легше.

Якщо стіни збираєтесь покривати декоративним тиньком, вартість якої буде виходити приблизно 500 грн/м², розгляньте варіант дешевшої версії — використання звичайної фарби. З нею вийде приблизно 150 грн/м². А вибір кольору та текстури проблем не викликає.

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