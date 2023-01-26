Як заплатити за кредит, якщо немає зв'язку — Finance.ua

Як заплатити за кредит, якщо немає зв'язку Сьогодні 13:02 — Кредит&Депозит

Як заплатити за кредит, якщо немає зв'язку

Банківська система України забезпечена альтернативними джерелами енергії, резервними каналами зв’язку та посиленою інкасацією готівки. В усіх відділеннях банків мережі Power Banking ви зможете сплатити за кредит в інформаційно-платіжному терміналі або в касі.

Про це повідомляє ФінКульт.

«Віднесення банку до категорії неплатоспроможного, запровадження процедури тимчасової адміністрації або ліквідації банку не припиняють дію кредитних договорів. Позичальник зобов’язаний повернути банку основну суму боргу та сплатити проценти у розмірах і у строки, встановлені умовами кредитного договору. Це також стосується заборгованості за платіжними картками», — сказано в повідомленні.

Як здійснити погашення кредиту після віднесення банку до категорії неплатоспроможних, якщо немає зв’язку?

Під час тимчасової адміністрації позичальник здійснює платежі для погашення кредиту на реквізити банку, вказані у кредитному договорі. Після відкликання банківської ліцензії та початку процедури ліквідації, сплату заборгованості необхідно здійснювати на накопичувальний рахунок, що відкривається у НБУ.

Відомості про ліквідацію банку та реквізити накопичувального рахунку розміщуються на сайті неплатоспроможного банку та на веб-сайті Фонду гарантування вкладів.

У разі відсутності світла та зв’язку погасити кредит можна:

через відкрите відділення спільної мережі Power Banking будь-якого діючого (платоспроможного) банку згідно з його тарифами;

у відділенні працюючого банку мережі Power Banking можна уточнити про можливість приєднання до wi-fi мережі, щоб скористатися онлайн-банкінгом (веб-банкінг, мобільні додатки) для здійснення цієї операції;

готівкою за допомогою платіжних терміналів;

готівкою через каси діючих відділень неплатоспроможного банку.

Для здійснення оплати в касі треба мати з собою реквізити платежу та посвідчення особи (паспорт).

Що робити, якщо доходи зменшилися, а кредит погашати треба?

Фонд гарантування оновив умови повернення кредитів, спрямовані на мінімізацію наслідків війни для позичальників банків, що виводяться з ринку.

До цих умов можуть приєднатись усі фізичні особи-позичальники таких банків, крім тих, чия заборгованість уже була реструктуризована за нормативно-правовими актами Фонду. Кошти, сплачені позичальниками на погашення кредитів, є джерелом для розрахунків із кредиторами, у тому числі вкладниками, неплатоспроможних банків.

До речі, портал Finance.ua проаналізував кредитні пропозиції більшості українських банків. Найкращі ми відібрали в спеціальному сервісі.

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