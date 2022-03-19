Як захиститись від кібератак: поради від Держспецзвʼязку — Finance.ua
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Як захиститись від кібератак: поради від Держспецзвʼязку

Вчора 08:13Особисті фінанси
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Війна росії проти України триває, зокрема й на інформаційному фронті. російська кіберагресія вже щонайменше два місяці завдає шкоди державним сайтам України через атаки різних видів. Їм ефективно протидіють, однак існує ризик, що об’єктами атак можуть стати й звичайні громадяни.
Про це повідомила Державна служба спеціального зв’язку та захисту інформації України.
Як захистити себе просто зараз:
  • Замініть паролі у соцмережах, банківських акаунтах та на всіх сайтах, де може бути ваша персональна інформація. Радять використовувати складні паролі з літерами та символами. Це мають бути складні набори — щонайменше з 10 знаків.
  • Налаштуйте двоетапну перевірку під час входу у ваш акаунт в соцмережі. Це убезпечить вас від спроби злому облікового запису: в разі входу з незнайомого пристрою ви отримаєте SMS-повідомлення, у якому вас попросять підтвердити вхід в акаунт.
  • Встановіть антивірус та системно перевіряйте ваш пристрій на наявність загроз, що можуть зашкодити вашим даним.
  • Зробіть резервні копії важливих документів на окремих пристроях або захищених хмарних сховищах. Злочинці часто шифрують дані на зламаних пристроях без змоги відновлення.
  • Використовуйте легальне програмне забезпечення. Російські віруси нині часто поширюються через «піратське» програмне забезпечення.
  • Оновіть застосунки у своєму смартфоні та програмне забезпечення на комп’ютері. Це потрібно, адже розробники постійно працюють над покращенням своїх безпекових протоколів.
  • Не вірте фейкам. Особливо їх зараз багато у соцмережах, однак їхня мета — посіяти паніку та дестабілізувати ситуацію в нашій країні.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

За матеріалами: Finance.UA
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