Як захиститись від кібератак: поради від Держспецзвʼязку — Finance.ua

Як захиститись від кібератак: поради від Держспецзвʼязку

Вчора 08:13 — Особисті фінанси

Війна росії проти України триває, зокрема й на інформаційному фронті. російська кіберагресія вже щонайменше два місяці завдає шкоди державним сайтам України через атаки різних видів. Їм ефективно протидіють, однак існує ризик, що об’єктами атак можуть стати й звичайні громадяни.

Про це повідомила Державна служба спеціального зв’язку та захисту інформації України.

Як захистити себе просто зараз:

Замініть паролі у соцмережах, банківських акаунтах та на всіх сайтах, де може бути ваша персональна інформація. Радять використовувати складні паролі з літерами та символами. Це мають бути складні набори — щонайменше з 10 знаків.

у соцмережах, банківських акаунтах та на всіх сайтах, де може бути ваша персональна інформація. Радять використовувати складні паролі з літерами та символами. Це мають бути складні набори — щонайменше з 10 знаків. Налаштуйте двоетапну перевірку під час входу у ваш акаунт в соцмережі. Це убезпечить вас від спроби злому облікового запису: в разі входу з незнайомого пристрою ви отримаєте SMS-повідомлення, у якому вас попросять підтвердити вхід в акаунт.

під час входу у ваш акаунт в соцмережі. Це убезпечить вас від спроби злому облікового запису: в разі входу з незнайомого пристрою ви отримаєте SMS-повідомлення, у якому вас попросять підтвердити вхід в акаунт. Встановіть антивірус та системно перевіряйте ваш пристрій на наявність загроз, що можуть зашкодити вашим даним.

та системно перевіряйте ваш пристрій на наявність загроз, що можуть зашкодити вашим даним. Зробіть резервні копії важливих документів на окремих пристроях або захищених хмарних сховищах. Злочинці часто шифрують дані на зламаних пристроях без змоги відновлення.

важливих документів на окремих пристроях або захищених хмарних сховищах. Злочинці часто шифрують дані на зламаних пристроях без змоги відновлення. Використовуйте легальне програмне забезпечення. Російські віруси нині часто поширюються через «піратське» програмне забезпечення.

Російські віруси нині часто поширюються через «піратське» програмне забезпечення. Оновіть застосунки у своєму смартфоні та програмне забезпечення на комп’ютері. Це потрібно, адже розробники постійно працюють над покращенням своїх безпекових протоколів.

у своєму смартфоні та програмне забезпечення на комп’ютері. Це потрібно, адже розробники постійно працюють над покращенням своїх безпекових протоколів. Не вірте фейкам. Особливо їх зараз багато у соцмережах, однак їхня мета — посіяти паніку та дестабілізувати ситуацію в нашій країні.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

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