Як вимушеним переселенцям отримати статус безробітного, якщо документи втрачено — Finance.ua

Як вимушеним переселенцям отримати статус безробітного, якщо документи втрачено

Вчора 09:01 — Особисті фінанси

Як повідомляють в Державному центрі зайнятості, відповідно до Закону України «Про забезпечення прав і свобод внутрішньо переміщених осіб» встановлено спрощену процедуру реєстрації як безробітних, умови призначення, терміни та розмір виплати допомоги по безробіттю.

Реєстрація відбувається за місцем перебування громадянина в будь-якому центрі зайнятості України.

Внутрішньо переміщена особа, яка звільнилась, але не має документів, що підтверджують факт звільнення, періоди трудової діяльності та страхового стажу, отримує статус безробітного без вимог, що застосовуються за звичайної процедури.

До отримання документів та відомостей про періоди трудової діяльності, заробітну плату, страховий стаж допомога по безробіттю цим особам призначається у мінімальному розмірі.

Що робити, якщо особа не звільнилася з попереднього робочого місця роботи?

Для набуття статусу безробітного та отримання допомоги по безробіттю трудові відносини можна припинити в такий спосіб: надіслати роботодавцю нотаріально посвідчену письмову заяву про припинення трудових відносин з підтвердженням того, що ця заява надіслана рекомендованим листом.

Наразі у Верховній Раді України вже є проєкт закону щодо спрощення процедури реєстрації, ухвалення якого очікується найближчим часом.

Якщо внутрішньо переміщена особа не має документів про трудову діяльність, заробітну плату, страховий стаж, допомога по безробіттю призначається в мінімальному розмірі тривалістю 180 календарних днів протягом двох років.

Після надходження документів та відомостей рішення про призначення допомоги по безробіттю переглядається відповідно до чинного законодавства.

Як зараз можна зареєструватися в центрі зайнятості?

Центри зайнятості, які знаходяться на безпечній території, здійснюють обслуговування населення та роботодавців у приміщеннях центрів зайнятості.

Зареєструвати / поновити статус безробітного можливо через додаток «Дія» або «Портал Дія».

Обслуговування клієнтів, що знаходяться на тимчасово окупованій території або в зоні ведення бойових дій здійснюється дистанційно також за допомогою «Дії» та іншими будь-якими засобами телекомунікаційного зв’язку.

На період воєнного стану процедура взаємодії з безробітними є максимально спрощеною та адаптованою до потреб українців.

Державним центром зайнятості оновлено та спрощено форми заяв про надання/поновлення статусу безробітного та призначення виплати допомоги по безробіттю.

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