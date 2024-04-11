Як відмовитися від пакунка малюка, а взяти гроші (інструкція) — Finance.ua

Як відмовитися від пакунка малюка, а взяти гроші (інструкція) Сьогодні 09:14 — Особисті фінанси

Як відмовитися від пакунка малюка, а взяти гроші (інструкція)

виплати грошей замість бебі-боксу, чітко зафіксовані у відповідній Усі правила та норми, що стосуютьсязафіксовані у відповідній постанові уряду, до якої 9 лютого 2024 року внесли низку змін. Найголовніше, що повинні пам’ятати батьки, — звернутися по таку допомогу можна не пізніше, ніж через 12 місяців з дня народження дитини.

У іншому разі неможливо буде отримати ані пакунок малюка, ані грошову компенсацію.

Іноземці або особи без громадянства, які мають право на тимчасове проживання на території України, повинні звернутися за грошовою компенсацією не пізніше, ніж за три місяці до закінчення строку дії посвідки на тимчасове проживання.

Існують ситуації, коли грошова допомога замість бебі-боксу не виплачується:

якщо батьки отримали одноразову натуральну допомогу у вигляді пакунка малюка;

якщо батьки відмовилися від новонародженої дитини;

якщо матір відбуває покарання у місцях позбавлення волі, а новонароджену дитину відправляють в будинок дитини при установі виконання покарань;

якщо дитина померла до дати звернення за призначенням грошової компенсації.

Алгоритм дій батьків новонародженого для отримання грошової виплати наступний:

Крок 1

Особисто звернувшись до відділення ПриватБанку , батьки оформлюють спеціальний рахунок, на який надійде грошова компенсація за бебі-бокс. Важливо пам’ятати, що на жодні інші рахунки ПриватБанку чи іншого банку кошти не виплатять.

Якщо раніше картку «Пакунок малюка» відкривали лише офлайн, то у 2024 році це дозволили робити за допомогою мобільного застосунку або ж на офіційному вебсайті банку, якщо є така технічна можливість.

Крок 2

Написати відмову від пакунка малюка відразу в пологовому будинку або пізніше у найближчому відділенні соцзахисту і подати заяву на отримання грошової компенсації. Зробити це можна й онлайн — на державному порталі Дія у розділі «єМалятко».

При цьому батьки автоматично погоджуються, що отримані гроші витратять виключно для придбання дитячих товарів. Важливо розуміти, що разом із подачею заяви, працівникам відділення соцзахисту важливо надати й банківські реквізити рахунку, на який надійдуть кошти. Тому про це або потрібно подбати завчасно, або відкрити рахунок вже після подачі заяви і потім передати потрібні дані до відділення соцзахисту.

Крок 3

Отримати кошти.

Для того, щоб оформити виплату, з документів знадобляться:

заява;

свідоцтво про народження дитини;

код платника податків;

довідка з пологового, що не отримували пакунок малюка;

особовий банківський рахунок зі спеціальним режимом використання.

У окремих випадках з документів можуть знадобитися копія посвідки на постійне або тимчасове проживання (для іноземців та осіб без громадянства), копія рішення про встановлення опіки або копія рішення про влаштування дитини в сім'ю патронатного виховання, або до названої сім'ї, або до дитячого будинку сімейного типу.

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