Як відкладати гроші, щоб не було спокуси їх витратити — Finance.ua

Як відкладати гроші, щоб не було спокуси їх витратити Сьогодні 08:02 — Особисті фінанси

Як відкладати гроші, щоб не було спокуси їх витратити

Відкладання коштів може бути важливою фінансовою стратегією. Ви можете відкладати кошти на якусь фінансову ціль і її виконання дасть можливість виконати інші цілі. Але на шляху до здійснення мрії можуть виникати спокуси, особливо, якщо ви тільки почали формувати звичку заощаджувати.

Зараз нас скрізь оточує реклама, пропозиції акційних знижок. Маркетологи активно працюють над тим, щоб ми купили те, що нам непотрібно. В рекламних оголошеннях вони обіцяють, що це неодмінно зробить нас щасливими. Але це не завжди так.

Експерти Фінкульту дали декілька порад, які можуть допомогти уникнути спокуси витратити заощаджені кошти:

Визначте, скільки коштів ви хочете відкласти та включіть це у свій бюджет. Це нагадає вам про вашу фінансову мету кожного разу, як ви будете робити в ньому записи. Загалом поставлені фінансові цілі дуже мотивують відкладати кошти.

Краще створити окремий рахунок для заощаджень. Маючи окремий рахунок для накопичень, ви зменшите спокусу витратити ці кошти. Це може бути депозит або звичайний картковий рахунок. Головне, щоб у вас не було можливості швидко витратити ці кошти.

Також можна налаштувати автоматичний переказ на ваш рахунок для відкладання коштів відразу після отримання заробітної плати.

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Намагайтеся зменшити емоційні витрати. Спробуйте відволіктися від спокуси витрачати кошти. Натомість зосередьтеся на інших сторонах життя, таких як хобі або саморозвиток. Можливо, ви намагаєтесь заповнити покупками внутрішню порожнечу?

Підходьте до втрат усвідомлено та плануйте свої покупки. Розгляньте вартість покупок у відношенні до свого прибутку.

Запитайте себе, чи є ця річ дійсно важливою? Намагайтеся спочатку придбати лише те, що дійсно необхідно.

Налаштуйте себе, що відкладання коштів — це довготривалий процес. Зазвичай ключем до уникнення спокуси витратити кошти є самоконтроль та самодисципліна.

Пам’ятайте, що планування та усвідомленість допоможуть вам краще керувати своїми фінансами та уникнути зайвих витрат.

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